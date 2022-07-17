LINE回「2字」主管下秒竟爆氣！網傻眼勸離職：超玻璃心
LINE是國人現在最普遍且常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，還有其他功能提供民眾使用；對此，就有網友表示，主管日前用LINE交辦事情，他回了「2字」，豈料主管看完竟然立馬爆氣，也讓他很問號，貼文一出，全場傻眼直呼「快逃」。
該名網友在PTT以「line回答主管ok，不禮貌？」為題發文，表示主管昨天用LINE交辦事情，而他看完訊息就回覆「ok」，「結果主管爆氣說我沒有禮貌，說什麼你以為你是主管嗎」，讓他超級問號「直接回答ok哪裡沒有禮貌」？
貼文一出，有不少網友認同原PO，「我都回OK也沒怎樣耶，是有多玻璃心」、「我也都回ok」、「我都傳ok貼圖」、「通常你只是被他私人事情燒到」、「週末我連讀都不讀給妳參考」、「問他想收到怎樣回答啊，以後就照他要的就好，不過這種垃X主管還是早點離開的好」、「離開公司他什麼也不是」、「笑死，快逃」、「主管很在意這種無聊事建議走人」、「都用line交代了是要多正式」、「我覺得OK很正常啊」。
但也有人表示，「就真的沒禮貌啊XD」、「確實沒看過ok的 感覺比較輕浮口語化吧」、「除非1對1，談公事要禮貌正常，假如在群組的話就見機行事」；還有網友給出建議，「我都貼圖」、「我都回好的」、「我都傳敬禮貼圖」、「說謝謝主管就好了啊」、「認真回，我都回ok、謝謝+職稱」。（編輯：郭佩蓉）