COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

公務員男友花光積蓄「買BMW」！她臉綠分手　兩派網吵翻

▲原PO表示公務員男友竟然花光積蓄只為了買一台BMW，讓她很不能接受，因此提了分手。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO表示公務員男友竟然花光積蓄只為了買一台BMW，讓她很不能接受，因此提了分手。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-17 15:01:24

男女之間的感情問題千百種，不少情侶交往初期看似甜蜜美好，但時間久了，很多問題也會漸漸出現；對此，就有一名女網友發文，表示公務員男友竟然花光積蓄只為了買一台BMW，讓她很不能接受，因此提了分手，貼文一出，也掀起網友論戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「男友花光積蓄買車」為題發文，表示男友今年37歲，是一名公務員，月收入5、6萬，她今年31歲，月收4萬，兩人交往3年，也有結婚生子的打算，「他說他老了，想先要小孩，而我也不年輕了」。

不過男友平常很節省，甚至到「摳」的地步，兩人一起吃飯只要超過500元就會碎念，但這也不代表男友對她不好，像很多生活用品也是男友幫她買的，男友也會幫她修電腦、機車、燈泡和馬桶之類的，「是個好男人我很感激，他對自己也很好，會買很多蘋果電腦、ps5等3c產品，我也很認同，畢竟自己賺的。但我對他也不差，他想要的沙發、電視、手錶、電腦和房租，我全都幫他出一半」。

豈料原本就有一台中古車的男友，最近竟然花光積蓄、背了車貸，就為了買一台BMW，這也讓她非常不能理解，「我們打算生小孩，我朋友跟我說一定要住月子中心，至少20萬起跳，他應該拿不出來了（沒要他出全部，我自付一半）」。

▲原PO表示公務員男友竟然花光積蓄只為了買一台BMW，讓她很不能接受，因此提了分手。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO表示公務員男友竟然花光積蓄只為了買一台BMW，讓她很不能接受，因此提了分手。（示意圖／取自unsplash）
原PO說，她也不是怪男友太愛買東西，而是應該要「懂規劃」，「他好像不願為家庭規劃跟付出更多金錢，也許我比較自私想找一個願為家庭付出更多的男人，因為我自己也沒錢，不是說都靠男生，但至少他願意跟我一同承擔，房貸、車貸、小孩」，因此她也無助發問「面對一個37歲男生，沒存款，開BMW（對自己很好）又很摳，女生怎麼想」？

貼文一出，不少網友支持原PO，「月收入5.6萬，還沒存款，居然還敢買bmw，而且感覺他應該沒有結婚意願，你們的理念也不同，建議還是分了，別在浪費時間在他身上」、「既然有結婚的意識了，本來就不應該把所有的積蓄都花光了，而且都37了還要結婚生小孩，沒積蓄怎麼辦」、「月收五六萬沒存款還背車貸買bmw，猛喔」、「價值觀不一樣思考一下吧，依內文來看感覺很計較雙方的付出多少」、「分吧，而是31要生你要考慮清楚，不過這男的，你們理念真的不同，趕快分手最快」。

但也有人認為原PO男友沒錯，「妳很自私，看起來妳只是希望男友把所有錢花在妳身上吧」、「把自己賺的錢拿去買自己喜歡的東西有什麼問題，充其量就是價值觀問題」、「車不會背叛你，女人會背叛你，男人要對自己好一點」、「人不對自己好要對誰好？」「觀念或理念不合這沒有誰對誰錯，只是追求不同」。對此，原PO也更新，「我是擔心自己懷孕，他又給不起我們當初說好的生活，一起工作一起共同承擔這個家，也不是計較他一定要付出多少，而是有沒有心跟我一起養家」，而她目前也已經提分手，男友則正在挽回中。（編輯：郭佩蓉）

情侶壞壞沒鎖門！激戰一半「門開了」　男友1句她更崩潰

跟男友壞壞「叫聲」被哥嫂聽到！哥嗆太誇張　結局爆意外

男友用蝦皮偷約小三！「對話跳出」她愣：我還登著你帳號

男友幫買衛生棉！妹子抬頭見「這1幕」心臟爆擊：有夠MAN

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀