公務員男友花光積蓄「買BMW」！她臉綠分手　兩派網吵翻

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不過男友平常很節省，甚至到「摳」的地步，兩人一起吃飯只要超過500元就會碎念，但這也不代表男友對她不好，像很多生活用品也是男友幫她買的，男友也會幫她修電腦、機車、燈泡和馬桶之類的，「是個好男人我很感激，他對自己也很好，會買很多蘋果電腦、ps5等3c產品，我也很認同，畢竟自己賺的。但我對他也不差，他想要的沙發、電視、手錶、電腦和房租，我全都幫他出一半」。
豈料原本就有一台中古車的男友，最近竟然花光積蓄、背了車貸，就為了買一台BMW，這也讓她非常不能理解，「我們打算生小孩，我朋友跟我說一定要住月子中心，至少20萬起跳，他應該拿不出來了（沒要他出全部，我自付一半）」。
原PO說，她也不是怪男友太愛買東西，而是應該要「懂規劃」，「他好像不願為家庭規劃跟付出更多金錢，也許我比較自私想找一個願為家庭付出更多的男人，因為我自己也沒錢，不是說都靠男生，但至少他願意跟我一同承擔，房貸、車貸、小孩」，因此她也無助發問「面對一個37歲男生，沒存款，開BMW（對自己很好）又很摳，女生怎麼想」？
貼文一出，不少網友支持原PO，「月收入5.6萬，還沒存款，居然還敢買bmw，而且感覺他應該沒有結婚意願，你們的理念也不同，建議還是分了，別在浪費時間在他身上」、「既然有結婚的意識了，本來就不應該把所有的積蓄都花光了，而且都37了還要結婚生小孩，沒積蓄怎麼辦」、「月收五六萬沒存款還背車貸買bmw，猛喔」、「價值觀不一樣思考一下吧，依內文來看感覺很計較雙方的付出多少」、「分吧，而是31要生你要考慮清楚，不過這男的，你們理念真的不同，趕快分手最快」。
但也有人認為原PO男友沒錯，「妳很自私，看起來妳只是希望男友把所有錢花在妳身上吧」、「把自己賺的錢拿去買自己喜歡的東西有什麼問題，充其量就是價值觀問題」、「車不會背叛你，女人會背叛你，男人要對自己好一點」、「人不對自己好要對誰好？」「觀念或理念不合這沒有誰對誰錯，只是追求不同」。對此，原PO也更新，「我是擔心自己懷孕，他又給不起我們當初說好的生活，一起工作一起共同承擔這個家，也不是計較他一定要付出多少，而是有沒有心跟我一起養家」，而她目前也已經提分手，男友則正在挽回中。（編輯：郭佩蓉）