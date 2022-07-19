王品推「初瓦」韓式料理！秀護照整桌75折 靠這招有位子
王品集團首度推出「初瓦 韓式料理」，邀來韓國五星主廚孫榮聯手打造，超霸氣把整顆泡菜現剪燉煮成泡菜鍋，搭配韓味烤肉、半半炸雞等主打菜色，選在人潮眾多的西門町商圈首發店面，大推限時秀護照即享4人同行「整桌75折」優惠。才剛開幕訂位已經七月全滿，《NOWnews今日新聞》記者幫大家跟業者討教，分享1招有位的秘訣，不怕優惠吃不到。
王品集團從最新數據發現，台灣韓國料理的市場營業額初估高達90億元，近3年來韓式料理餐廳數成長更是高達3倍，是近年發展最快速、占比攀高的台灣料理界閃亮之星。近2年更從外部調查發現，台灣有97.5%的民眾喜歡韓式料理，其中7成民眾每月必吃1次以上；甚至每週至少會吃1次的民眾也有2成。
嗅到廣大商機，王品邀來韓國五星主廚孫榮聯手打造「初瓦 韓式料理」，主打道地韓國美食，包括蝦醬、魚露、辣椒粉、包菜醬等食材都從韓國原裝進口，犒賞大家不能出國大啖美食的味蕾。
除了三大經典韓料最韓泡菜鍋、原汁韓味烤肉、超夯半半炸雞，台灣獨家以桌邊泡菜入鍋秀熬煮的「初瓦嘿唷泡菜鍋」，一次放入古法發酵、超過20公分的整株泡菜，視覺味覺都很滿足；孫榮還特別推薦，韓國學生下課必吃的「辣炒年糕」，以及台灣相當少見的「大邱辣燉豬肋」，都是初瓦必吃的料理。
鎖定年輕族群，初瓦夜間9點之後還復刻韓國夜生活情境，現場燈光一變，搭配布帳馬車美食及炸彈酒、燒啤等風味調酒，熱鬧全場的酒桌遊戲瞬間超嗨。
「初瓦 韓式料理」慶祝盛大開幕，即日起～7/31推出一系列限時優惠活動，憑護照（實體或數位照片）即享四人同行「整桌75折」優惠；還有「韓籍人士」限定好康，只要出示韓國證件，不只「單筆75折」，每桌再加碼贈「大邱辣燉豬肋」一份（原價390元）。
根據官方透露，「初瓦 韓式料理」才剛開幕，預約訂位超熱烈，目前七月底前已經全滿、八月也有約九成滿。不過雖然預約名額這麼爆滿，店家可是有「預留約2～3成座位給現場客人」候位，而且會視時段調整。想火速朝聖的民眾，又想把握好康優惠，直接到現場詢問看看都還有機會。