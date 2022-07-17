神準占卜來了！測心中最想解決問題　「4顆貝殼」給答案

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B、粉紅扇貝
C、鸚鵡螺
D、蜘蛛螺
【選好看答案】
A、黑星寶螺
選擇這個答案，暗示你現在最想要解決你和某人的相處丶複合和溝通問題。會選擇這個答案，或許跟你現在在人際關係丶職場關係或是愛情關係遇到瓶頸有關。因為你在跟人與人的互動上遇到挫折，讓你不得不冷靜下來好好的思考，究竟這些溝通上的問題是自己的焦躁個性和魯莽脾氣造成的，還是是自己遇到了難搞的對象。
這種關於和人相處丶複合和溝通上的障礙，有時候真的很棘手，因為又不可能當面去跟對方開門見山的要對方把話說清楚，有時候只能自己慢慢的調適，或是左思右想的去猜測對方的心思，有時候自己會忍不住想要向對方動怒發牢騷，可是礙於對這個人還有依賴丶或是懷念著彼此的舊情，或是畏懼對方的權威，因此在人際關係的相處丶複合和溝通的問題上，你更多的解決方法是選擇自我調適丶等待對方改變心態或是自己持續的隱忍。
B、粉紅扇貝
選擇這個答案，暗示你現在最想要解決你的愛情丶感情和婚姻問題。無論你現在是單身還是有交往的對象，或是已婚者，其實你現在最想要得到的仍然是在感情中的幸福感覺。你是一個容易把心事藏在心中的人，不擅長把自己的心情和秘密說出來，因為你是一個愛面子的人，你經常在外人面前表現的對生活與工作和事業有超強的執行力和掌控力。
但唯獨你在感情中，你是非常脆弱而且敏感的。你希望能夠遇到一個真正懂你的人，對方可以尊重你的夢想，同時可以支持你的工作，而且可以默默的愛護和了解你。但你覺得不知道這一生中是否可以遇到這樣一個可以懂你丶又可以愛你丶支持你的人。所以你希望自己未來可以嫁給愛情，或是希望現在交往的對象可以更包容你，這就是你現在最想要解決的事情。
C、鸚鵡螺
選擇這個答案，暗示你現在最想要解決你的工作丶財富和投資問題。會選擇這個答案，其實狀況已經很明顯了，你現在正處在想賺錢丶想發財，但是卻缺錢丶欠錢的狀態中。每一個人都希望自己可以成為有錢人，有些人可以憑藉著家裡父母的資源發財，有些人可以憑藉著自己的口才和聰明才智創業發財，有些人可以憑藉著努力丶毅力和堅持吃苦的決心成功。可是你卻連一個可以發家致富的優點和資源也沒有。
看著別人輕鬆創業或是找個有錢的對象交往，你卻只有羨慕和望梅止渴的份。老師建議你，每一個人都想要獲得財富自由，但是想發財不應該只是等待財神眷顧，因為成功決定需要去實踐，不能憑空想像，更需要有不怕失敗的決心。現在的你可能就是個性比較懶惰，做事情比較容易三心二意，推拖拉的性格不敢為自己的夢想放手一搏。所以建議你在找到發家致富的方法之前，還是只能奉勸你，花錢丶用錢還是要節省一點比較好。
D、蜘蛛螺
選擇這個答案，暗示你現在最想要解決你的健康丶心情和情緒問題。會選擇這個答案，我想跟你內心與靈魂此刻需要一份平靜，需要一份祝福，需要一份理解和需要被一份支持，是非常有關聯的。你從今年開始，是不是特別感覺到心特別累，有已經感覺自己不再青春，感覺自己的意志力被消磨，感覺自己的對生活和工作的熱情已經快要耗竭了。因為今年以來，身邊發生的一些大大小小的事情，讓你覺得身心都非常疲倦。
最近的你容易有一種莫名的焦慮，聽聞一些負面的消息就特別容易擔心害怕。如果你真實有這樣的感覺。或許，你的靈魂正想要藉由這個貝殼占卜告訴你，請你自己在今年可以多愛自己一點，多注意自己的飲食丶睡眠和休息。有空的時候，多去海邊吹吹海風丶多去森林郊外深呼吸，多到戶外曬曬太陽或是多去人多的地方走走，轉換心情。讓你重新獲得對生命和生活的熱情之後，那麽生活一切都會越來越好的。（編輯：賴禹妡）
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