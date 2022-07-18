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窗簾挑對夏天不用愁？5大種類各有妙處　專家教你這樣選

▲夏天到了，要做好居家降溫及防曬，窗簾的角色相當重要，該怎麼選最適合自己的窗簾，5大類型趕緊學起來。（圖／NOWnews資料照片）
▲夏天到了，要做好居家降溫及防曬，窗簾的角色相當重要，該怎麼選最適合自己的窗簾，5大類型趕緊學起來。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-18 07:10:00

進入夏季天氣相當炎熱，除了狂開冷氣以外，其實善用家中的窗簾，也能讓空間達到降溫、抗UV的效果！21世紀不動產指出，窗簾不僅僅是遮光與遮蔽的作用，實際上更是家居軟裝中不可或缺的配件，建議可以從窗簾本身的遮光特性與通風程度，以及使用人的對於光線的敏感度、使用功能與頻率，更有效率的挑對窗簾！

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▲折景簾是最常見的窗簾類型。（圖／21世紀不動產提供）
▲折景簾是最常見的窗簾類型。（圖／21世紀不動產提供）

最常見的窗簾類型：折景簾（Pinch Pleat）
遮光度：★★★★★
通風性：★★★☆☆
是否容易清潔：★★☆☆☆

折景簾其實就是家家戶戶常見的布窗簾，因為將窗簾布以2～3折為一組抓褶，又稱為「打折簾」。用布量比蛇行簾還要更輕省，整體感覺較蛇行簾更為直挺，立體度是在抓摺處帶出。如果有窗簾盒遮住頂部，也會有蛇行簾的感覺。折景簾的軌道可以自由彎曲和延長，能夠配合各種室內設計的格局與風格需求，這也是許多家庭選擇的原因之一。除了在半窗腰、小窗之外，搭配蛇行簾做兩層布紗，也是一種增加立體度的選擇之一。遮光度可達100%。

▲蛇行簾是目前最受設計師喜歡的窗簾類型。（圖／21世紀不動產提供）
▲蛇行簾是目前最受設計師喜歡的窗簾類型。（圖／21世紀不動產提供）

最受設計師喜歡的窗簾類型：蛇行簾（Tempo Wave）
遮光度：★★★★★
通風性：★★★☆☆
是否容易清潔：★★☆☆☆

蛇行簾呈現出波浪的型態，從窗簾頂上，可以看出窗簾布如蛇行一般S型呈現出立體弧度，也營造出窗簾雅緻有序的垂墜感，最常用在落地窗。為了加深波浪前後的深淺度，也讓整體看起來更有線條感，將透過窗簾盒的深度和專用滑軌營造出間距，形成「大蛇、中蛇、小蛇」等不同波浪幅度。因此越大波浪幅度就需要更大的窗簾盒容納，也適合用在大空間，當窗簾做滿，整體空間會呈現出非常大器優雅的氛圍。

蛇行簾除了擁有波浪狀的優美量體，隨著彎曲的程度不同，可適用於不同的空間設計。以單片窗簾即可做出這樣的效果，不需要用到雙開的布窗簾，因此不需要拉繩，也不用擔心小朋友會因為拉繩而造成危險。缺點是蛇行簾的蜿蜒曲線，需要至少預留16公分以上的窗簾盒深度，才不會擠壓到布折的流暢感。也需要專屬軌道，也會因為布體不同而影響到布面的用量，折距和折深不同也非常考驗設計者的經驗。

▲調光窗簾是目前時下人氣最夯夯窗簾種類。（圖／21世紀不動產提供）
▲調光窗簾是目前時下人氣最夯夯窗簾種類。（圖／21世紀不動產提供）
時下正夯的人氣窗簾：調光窗簾（Sheer Shades）

遮光度：★★★☆☆
通風性：★★★★★
是否容易清潔：★★★★★

調光窗簾是雙層的不織布捲簾構成，一段緊密不透光，一段鏤空通風，彼此交錯形成一條一條的橫紋感覺，因此又稱為「斑馬簾」。利用循環式的上下捲動，使用者可以自行決定相互重疊的網狀面積的透光程度，不需要拉到底才能遮蔽或透光，稍微輕輕一拉，就可以調整想要的光線，可說是布簾和窗紗的絕妙組合。水平交錯的線條，很適合現代風的家居設計，與一般窗簾比較起來，更不服貼窗型，也不占空間，也很適合需要避免塵蟎的家庭。如果需要通風，就可以調整成透氣網露出，以採光和通風來說非常好。清潔上只需要以乾布或吸塵器定期清潔擦拭即可。下軌有垂重設計，不適合在風大的地方，當風大的時候，會有敲打窗框的聲響。

▲堪稱經典不敗的窗簾類型就屬百葉窗簾了。（圖／21世紀不動產提供）
▲堪稱經典不敗的窗簾類型就屬百葉窗簾了。（圖／21世紀不動產提供）
經典不敗的窗簾：百葉窗簾（Venetian Blind）
遮光度：★★★☆☆
通風性：★★★★★
是否容易清潔：★★★☆☆

百葉窗屬於窗簾界最耐看好用的經典人氣款式，不但有很好的通風和調光功能，而最讓人稱道的是，百葉窗的材質有越來越多的選擇，例如木百葉與鋁百葉。木百葉因為有一定的厚度，可以阻絕光線達到一定的降溫效果，依照不同的百葉角度與窗型調整，同時兼顧隱私，鋁百葉也常用在浴廁空間。許多人以為百葉窗不好清潔，目前市面上有許多的百葉窗簾刷相當方便，輕盈的百葉窗可說是大勝於厚重布簾。

▲風琴簾是兼具功能與美感的窗簾。（圖／21世紀不動產提供）
▲風琴簾是兼具功能與美感的窗簾。（圖／21世紀不動產提供）
功能美感兼具的窗簾：風琴簾（Honeycomb Shades）

遮光度：★★★★★
通風性：★★★★★
是否容易清潔：★★★☆☆

風琴簾因為六角形的中空空間類似蜂巢，又稱為蜂巢簾。中間的空間隔絕設計可以有效保持室內的恆溫，達到隔熱保暖的效果；風琴簾還有一個優點是可以自由任意調整上下位置，如果想看到窗外的風景又想保有隱私。簡約又有質感的設計，也是許多設計師的愛用款式。

21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱提醒：「選擇窗簾顏色和牆面顏色與整體空間視覺都要搭配考量，選購的時候不妨帶著牆面色版和窗簾面料一起比對看看。」除了避免與牆面色彩融為一體，也避免了對比強烈的突兀感；此外，可以在陽光或自然光下下看面料，如果不放心，請業務提供小布面樣品，帶回家以家中的光線再看看，挑選的方向就會更為明確。

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