把「哥吉拉送人」慘被提離婚！他點破關鍵：公仔不是問題
日前一名人妻在臉書「匿名公社」貼文，指出自己擅自將老公的「哥吉拉公仔」送給親戚小孩，沒想到老公事後火冒三丈，離家出走還說要離婚，讓她超無言，沒想到事件曝光之後掀起廣大網友熱議，不少人都力挺老公提離婚，直言「老婆自己沒有在尊重還好意思發文？有這樣的老婆你今晚幾點回家？」對此，知名網紅、部落客「我是小生」則在臉書寫下看法，直言女方的行為「根本已經不是哥吉拉的問題了」！
我是小生在臉書貼文指出「對於無法共感珍藏的哥吉拉未經同意被送走有多氣憤的人，換比喻應該比較能理解，差不多就是老公把妳的愛馬仕包送給小姑的女兒（因為婆婆在場不好意思拒絕），妳知道以後，一怒之下跑去的閃靈刷手（用自己的錢）洩憤，結果妳老公表示這樣的行為非常幼稚」。
「妳很氣憤，離家出走又提離婚，結果老公說『好吧離婚可以但我貼五百萬房子歸我』，一副早就算好的樣子」。我是小生說「事情至此已經不是哥吉拉的問題了，而是從一件小事看清自己在對方心中的份量有多輕吧」。
貼文一出，不少網友紛紛認同表示「完全正確....貼五百萬要房子真的是讓人看了感覺超差」、「女方會這樣八成身邊那些婆媽朋友一定也有問題啦！當初一定有人說是小事啦....」、「不懂得互相尊重，這種婚姻本來就不需要再繼續了」、「那篇文看到最後，真的覺得沒有真心懺悔，只有算計，什麼我也不年輕了的話，500萬換房子，幾乎都是考量自己，老公哥吉拉的重要性她根本還不懂」。（編輯：張嘉哲）