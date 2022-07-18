哥吉拉秒輸了！公仔神人曝「財力證明」 本尊身分被起底
日前一名人妻在臉書「匿名公社」貼文，指出自己擅自將老公的「哥吉拉公仔」送給親戚小孩，沒想到老公事後火冒三丈，離家出走還說要離婚，讓她超無言。事件曝光後掀起網友巨大討論，也釣出超多公仔迷秀出自己的輝煌戰績。而就有一名網友也分享自己戰果，並表示「老婆絕對不會拿公仔送人，只是現在必須睡在紙箱上」，沒想到其人背後可是大有來頭，馬上被網友認出。
一名蔡姓網友在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「我老婆都不會罵我，也不會管我買多少，更不會拿公仔送人，只是...我現在都只能睡在這了」只見貼出的照片，畫面中的他躺在三個直立的大紙箱上，周圍都是滿滿的玻璃櫃裝著公仔以及玩具，所有公仔都被妥善保管跟展示。
貼文一出，不少網友紛紛回應「太扯了！男人的天堂」、「這些公仔完全透露出您的財力」、「財力證明照片就是這一張」、「這真的是土豪級的收藏家欸」、「太誇張，根本可以開一棟博物館」、「不說的話還以為是一間公仔玩具店還什麼的」、「羨慕！如果要睡希望可以跟你一起睡」、「看到後面的背景，哥吉拉真的只是小菜一碟，輸了QQ」。
不過，也有眼尖網友一眼認出該男子身分，是一名公仔收藏界頗具名氣的收藏家「小蔡」，他文中開玩笑稱「只能睡在這了」的地方，其實就是他開在彰化的一間「公仔主題餐廳」，過往有許多YouTuber到場朝聖過，不少知道的網友也紛紛表示「我去過這間啊！公仔餐廳」、「公仔界大神，去過一次之後真的讚嘆到不行」、「網路上看過影片，小蔡的收藏真的太鬼了！」（編輯：張嘉哲）