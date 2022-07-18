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台灣最強汽水對決！網公認「這瓶」沒對手：超多人在喝的

▲台灣汽水品牌選擇超多元，你最愛喝的汽水是哪一款呢？（圖/記者張嘉哲攝）
▲台灣汽水品牌選擇超多元，你最愛喝的汽水是哪一款呢？（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-18 10:26:00

台灣除了手搖店興盛外，在超商、超市的飲品種類也非常多元，包含汽水類、茶類等等豐富選擇，而隨著產品研發越趨多元，飲品的競爭也相當激烈。近日，就有網友討論「台灣碳酸飲料最頂的是哪一個品牌啊？」貼文引發廣大迴響，釣出不少人心中最強的汽水。

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一名網友在PTT貼文指出「說到台灣的碳酸飲料，首先會想到可口可樂跟百事可樂，如果連這兩種味道都分不出來的人，可能無法參與討論；再來就是雪碧跟七喜，七喜不知道配方有改還怎樣，喝起來就是檸檬加上氣泡水，最後就是比較少見的芬達，那大家覺得碳酸飲料最頂的是哪一款呢？

▲汽水示意圖。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲網友討論台灣汽水哪一牌最頂，釣出不少人分享心目中首選。（示意圖／記者陳雅雲攝）
貼文一出，網友紛紛回應「絕對蘋果西打最高」、「麥根沙士，便宜又好喝」、「黑松沙士」、「蘋果西打好喝」、「當然是可口可樂」、「可口可樂還是最經典吧」、「冰淇淋汽水，國外都買不到的」、「最多人在喝的肯定還是可樂，根本沒對手」、「其他的都不錯，但最強的肯定還是可樂系列」、「不喜歡碳酸口感的我很推激浪」。

綜合網友意見，雖然大家各自都有擁護的品牌，但「可口可樂」以及「百事可樂」仍然佔大多數根據「台灣區飲料工業同業公會」資料顯示，從今年1月往前推，在「可樂碳酸飲料」系列銷售中，銷售總數都遠遠超越「蘋果汽水」、「檸檬汽水」、「沙士汽水」等等，顯然最原味的可樂系列還是大家的最愛，也是在台灣最多人在喝的汽水。（編輯：張嘉哲）

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