重機後座辣妹背部全裸「傲人上圍藏不住」！網讚：不超車
許多人會趁著休假跑山兜風，不過如果你遇到這樣的辣妹，你會捨得超車嗎？有一名網友在臉書轉分享2張辣照，只見重機後座的女子穿著相當清涼，秀出美背、長腿，在騎乘過程中緊貼著騎士，露出「傲人上圍」辣翻全場，貼文及照片一出，網友狂讚「最美的風景」、「一路不超車」。
該名網友在臉書社團《重機車友各區路況、天氣回報中心》分享2張網路上瘋傳的照片，只見一名辣妹坐在重機後座，下身穿黑色破洞小熱褲，長腿和屁股蛋相當吸睛，上半身則穿一件只靠3條鍊子繫著的性感背心，大秀美背。而下一張照片更是讓人快噴鼻血，騎士在騎乘過程中，女子緊緊抱著騎士，從側面看胸部幾乎快「掉出來」，性感小背心似乎藏不住好身材，傲人上圍一覽無遺。
貼文一出，網友狂讚，「這天，大家學會了什麼叫慢慢騎看風景」、「一路不超車的北宜」、「該騎車了」、「山上就是好風景」、「優質欸」、「我這人很簡單，有奶子就讚」、「等高手神出來是誰」、「最美的風景」。
但也有網友提醒，騎車還是要以安全為重，「這摔了會痛爆」、「很敢穿，不怕危險」、「沒有裝備，摔車就知道痛了」、「女生穿這樣，如果摔車出去，一定很慘」、「愛美也要注意安全」。（編輯：郭佩蓉）