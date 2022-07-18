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生3胎「老公嫌下面鬆」！人妻崩潰求解　醫神回萬人讚爆

▲一名人妻生完三胎之後，被老公嫌棄私密部位變鬆弛，讓她崩潰找醫師求解。（圖／示意圖／翻攝pixabay）
▲一名人妻生完三胎之後，被老公嫌棄私密部位變鬆弛，讓她崩潰找醫師求解。（圖／示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-18 12:01:16

一名30歲生了三胎的人妻，日前向婦產科名醫蘇怡寧表示自己被老公嫌棄「下面變鬆了」！於是列出三種可能發生的情況，想詢問醫師可能會是哪個原因所發生，結果蘇醫師看完之後直接神回應，讓人妻直接笑了出來，也有破萬網友朝聖直呼「蘇醫師！您真的內行！」引起一陣話題。

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一名人妻私訊蘇怡寧醫師表示「蘇醫師你好！打擾了！我跟我老公目前30歲！我三胎都是剖腹產！老公覺得他愛愛越來越沒感覺！甚至說我下面變鬆了，我很在意，因此上網爬了很多文，發現有三種可能性，包括第一，我認為他睪固酮降低，導致雞雞無法像以前一樣堅挺；第二，但他說生產不論何種方式（自然或開刀），就是會鬆弛；第三，而他表示男人就算老了，雞雞也不會變小，請問有正確嗎？」

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▲一名人妻向婦產科蘇怡寧醫師訴苦求解專業知識，結果蘇醫師神回。（圖/蘇怡寧醫師臉書）
而蘇怡寧醫師看完訴求之後，直接神回應「妳就堅持是他雞雞小就對了」；人妻看完笑說，「哈哈哈哈哈好的，謝謝蘇醫師。」貼文曝光之後吸引超過1.2萬名網友朝聖表示「蘇醫師您真內行啊！」、「巧婦難為奈米之吹。先生加油好嗎？」、「笑死！男生真的不要以為自己很大啦！女生才真的沒感覺勒」、「30歲生三個都剖腹產，我覺得事主好偉大」、「建議蘇醫師開泌尿科，另一半有這個問題的人，可以直接掛號」。

而蘇醫師也表示「我覺得時代真的進步了，我覺得很棒，當你會開始檢討老公雞雞的大小而不是只會怨恨自己時，這就是改變的開始，記得以前常常會有人來門診哭訴，說她老公一直嫌他生完鬆了，我們必須承認，生過小孩之後骨盆結構確實一定會比較鬆弛，不管是自然產還是剖腹產都一樣，只是嚴重程度當然還是會有一些差異，但真的還是要看個人狀況。」

▲孕婦示意圖（圖／翻攝自unsplash）
▲蘇怡寧醫師證實，生完小孩之後骨盆結構一定會比較鬆弛，不管是自然產還是剖腹產。（示意圖／翻攝自unsplash）
蘇醫師提到，生了小孩要嫌陰道鬆弛，如果你沒生小孩搞不好他又要嫌你是一隻不會下蛋的母雞，嫌現在沒感覺？你不會噴回去說我從以前跟你在一起就一直都沒感覺，反正齁真的要找藉口什麼都可以是藉口，還是一句老話，感情沒了就是沒了，牽拖東牽拖西一切都是屁。

蘇醫師突破盲點說「但換個角度想，即便因為真的是變得比較鬆弛，但如果你自己雞雞夠大也不會有影響啊，想辦法把自己雞雞搞大啊加油一下好嗎？是男人就不要牽拖，只會嫌別人就為什麼不會自己檢討改善一下咧！你說是不是啊？」言論引爆萬人朝聖狂讚。（編輯：張嘉哲）

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