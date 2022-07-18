機車停太久為何會壞？內行抖「2致命原因」：一定要注意
台灣有機車王國之稱，每到上下班尖峰時段，總能看見街道塞滿車潮，路邊停車格更是擠滿一台台的機車，而大部分車主難免會遇到突發事件或計畫，導致機車必須暫時停放某地一段時間，因此擔心久未發動是否會損壞，對此有內行網友給予明確建議，並強調「電瓶」和「汽油」是最需注意的重點。
一名網友在Dcard發文表示，他本身是在離島讀書的大學生，但近日因為突然有急事，需要緊急趕回台灣本島，由於行程緊湊，他來不及將機車一同寄回，且原PO最快也要兩個月後才會返回，於是提問「機車這樣放兩個月會壞掉嗎？車子停在上面有遮擋的地方」。
貼文一出，不少網友也紛紛回應，「兩個月應該是不會壞，要擔心的可能頂多海風，然後走之前有沒有騎比較久一點，如果沒有可能會沒電」、「有9成機率電瓶會沒電，離島靠海鹽份重，防鏽沒做好的地方會生鏽」、「電瓶，找朋友每個禮拜發半小時，或者拔電瓶」、「寄鑰匙去給島上的朋友，請他不時發動一下，騎去買個飲料吧」。
除了電瓶可能有疑慮外，內行也提到「汽油」可能也是需要注意的重點，「汽油可以的話抽掉，汽油會變質」、「抽汽油保護汽油泵，但油管內的殘油可能也會變質，在噴油嘴產生粘膜也會讓噴油嘴卡住，排空則可能會有點鏽蝕產生，最好還是請人幫妳時不時發一下」、「汽油可以的話抽掉，汽油會變質，其餘的就蓋好車罩，然後回來後立刻去機車行把機油換掉即可，油品的部分放太久沒動都會變質」。（編輯：張志浩）