小吃店「水龍頭」總是不關？內行曝用途 眾愣：終於懂了
小吃店文化可以說是台灣的代表之一，各式各樣的炒飯、麵類、滷菜等都是許多人每日用餐的熱門選擇，不過你是否曾注意過，不少攤販爐台上，總是有幾個水龍頭在營業時永遠都不會關閉，下方還會用鍋子接水的場景呢？對此也有內行人公布此動作的用途，讓不少網友大讚長知識。
原PO在臉書社團「廚藝公社」發文表示，許多店家都是現點現炒的模式，因此廚房通常會有個大爐台，而爐台都是用白鐵、金屬製的，沒有用水冷卻的話會產生空燒+持續加溫的情形，放在檯子上面的容器跟著加溫會過燙難拿，空鍋具則會變黑、脆化，容器裡面有東西的話會變乾甚至變硬難洗，甚至檯子下的瓦斯管線也可能因為高溫脆化甚至斷裂。
不僅如此，做菜時要用到的水都是冷水，臨時要洗鍋子、洗東西一樣是冷水，一直有流動的冷水在旁邊才方便，讓冷水保持流動狀態，會讓檯子上的污垢多少跟著流動，檯子也會變得比較好洗；且不開小水，還一直開大火的話，接水鍋裡的水不用半小時就會變滾水，根本無法使用。
貼文一出，網友紛紛回應「原來是這樣，多年的疑惑解除了」、「長知識了，謝謝」、「原來如此，一直以為只是用水方便，感謝」、「有時候注意到，會想說幹嘛浪費水，原來錯怪店家了」、「好辛苦！因為你們的付出外食者才有美食享用」。
事實上，知名做菜YouTuber王剛也曾拍攝影片解釋，明確指出關掉流水，爐台的高溫泥會因溫度過高被燒掉，波及下方管線，進而影響廚師、工作人員安危；片中他還刻意將流水關掉，讓鍋具在爐台上乾燒，結果鍋子下方明顯出現燒焦痕跡，強調打開水龍頭是必備的條件。（編輯：張志浩）