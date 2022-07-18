《原子少年》冠軍出爐！網喊「1男團」太可惜：拜託出道

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她認為，從節目開播這幾個月來，真心覺得台灣不是沒有人才，更大讚每位少年都很有實力，即便台灣沒有韓國、日本那樣完整的練習生制度，少年們卻還能表現如此優秀，「代表著少年們要付出多少心力和時間完善自己的能力，他們追逐夢想的汗水與淚水沒有感動到您們的內心嗎？」
原PO喊話，「不要再跟我說台灣的資源不夠，舞台太少，養不起團體，看看att fun center中心音樂節的人潮，看看見面會的盛況，每一個團體自動自發的應援，還有料想的到接下來的演唱會門票會有多難搶。」並直言「我認真的覺得台灣不是沒有市場，是缺了一把燃燒起台灣人追偶像的火，現在少年們都準備好了，就缺您們了」。
同時，她也真心希望每一團的少年們都有機會出道，讓台灣演藝圈百花齊放，「請您們也勇敢一次吧！相信少年們的能力！相信著台灣人追偶像的實力！您們沒有邁開那一步，又怎麼會知道這把火會燃燒的多旺多炙熱呢？」最後她也可愛的給予鼓勵「尤其是火星，你們一定要出道啊！一日救火隊，終身救火隊，姐姐錢錢準備好了！GO FIRE！」。
想不到大家不僅認同原PO想法，而且都很希望火星能夠出道，「火星入股不虧，拜託金主爸爸讓他們綁著出道，定位明確有vocal有舞蹈又能接戲劇和主持真的很棒啊！」、「許願火星可以團出，不想看他們任何一人被拆團啊」、「救火隊報到，真的太愛火星了，人氣投票直接投爆」、「這救火隊必須簽到吧！拜託簽火星，他們真的有夠讚」。
據悉，火星在上一輪的萬有引力賽制中，無緣參與總決賽，但仍把原本準備好要拿到決賽表演的歌曲《Go Fire》給跳完，結果不僅成功炒熱氣氛，無論是動作、氣勢等都受到一致好評，精彩的演出也讓許多導師、以及粉絲們感到可惜。（編輯：詹鎰睿）