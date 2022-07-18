COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《原子少年》冠軍出爐！網喊「1男團」太可惜：拜託出道

▲有網友看完《原子少年》總決賽後，真心希望每團的少年們都能夠出道，並向各大唱片公司喊話「請您們也勇敢一次吧！」（圖／野火娛樂提供）
▲有網友看完《原子少年》總決賽後，真心希望每團的少年們都能夠出道，並向各大唱片公司喊話「請您們也勇敢一次吧！」（圖／野火娛樂提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-18 13:25:46

2022台灣最夯選秀節目《原子少年》昨（17）日正式播出總決賽，最終由天王星獲得總冠軍，獲得出道機會，也讓許多螢幕前的觀眾粉絲們感動落淚。對此，就有女網友向各大唱片公司喊話，認為《原子少年》帶來的成功，能讓台灣的演藝圈百花齊放，「真心許願每一團的少年都出道…姐姐錢錢準備好了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
網路論壇《Dcard》原子少年板，就有女網友以「致各大唱片公司金主們~~」為標題發文。她表示，看完總決賽後再看少年們的IG就到凌晨兩點了，最後才帶著又驕傲又難過的心情入睡，「驕傲著少年們的勇敢與熱忱，難過著不知道以後還要多久才可以再看見他們站上舞台發光發熱」。

她認為，從節目開播這幾個月來，真心覺得台灣不是沒有人才，更大讚每位少年都很有實力，即便台灣沒有韓國、日本那樣完整的練習生制度，少年們卻還能表現如此優秀，「代表著少年們要付出多少心力和時間完善自己的能力，他們追逐夢想的汗水與淚水沒有感動到您們的內心嗎？」

▲不少粉絲自稱「救火隊」，紛紛希望火星能夠出道。（圖／原子少年ATOM BOYZ IG）
▲不少粉絲自願加入「救火隊」，十分期盼火星能夠出道。（圖／原子少年ATOM BOYZ IG）
原PO喊話，「不要再跟我說台灣的資源不夠，舞台太少，養不起團體，看看att fun center中心音樂節的人潮，看看見面會的盛況，每一個團體自動自發的應援，還有料想的到接下來的演唱會門票會有多難搶。」並直言「我認真的覺得台灣不是沒有市場，是缺了一把燃燒起台灣人追偶像的火，現在少年們都準備好了，就缺您們了」。

同時，她也真心希望每一團的少年們都有機會出道，讓台灣演藝圈百花齊放，「請您們也勇敢一次吧！相信少年們的能力！相信著台灣人追偶像的實力！您們沒有邁開那一步，又怎麼會知道這把火會燃燒的多旺多炙熱呢？」最後她也可愛的給予鼓勵「尤其是火星，你們一定要出道啊！一日救火隊，終身救火隊，姐姐錢錢準備好了！GO FIRE！」。

想不到大家不僅認同原PO想法，而且都很希望火星能夠出道，「火星入股不虧，拜託金主爸爸讓他們綁著出道，定位明確有vocal有舞蹈又能接戲劇和主持真的很棒啊！」、「許願火星可以團出，不想看他們任何一人被拆團啊」、「救火隊報到，真的太愛火星了，人氣投票直接投爆」、「這救火隊必須簽到吧！拜託簽火星，他們真的有夠讚」。

據悉，火星在上一輪的萬有引力賽制中，無緣參與總決賽，但仍把原本準備好要拿到決賽表演的歌曲《Go Fire》給跳完，結果不僅成功炒熱氣氛，無論是動作、氣勢等都受到一致好評，精彩的演出也讓許多導師、以及粉絲們感到可惜。（編輯：詹鎰睿）

原子少年畢業大爆料！林佳辰認被他超越　貼身撩何美　

獨╱原子少年畢業　林佳辰提革命性建議：想學AKB48

獨／《原子少年》漫畫幕後大揭秘！Q版少年誕生由來曝光

bf!送大禮！原子少年千萬人投票廝殺　6人全上西門町看板

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀