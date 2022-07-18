台灣神級老師！Google版密室逃脫爆紅 網卡關哭回不了家
密室逃脫竟然能用Google表單玩？近日，有一名老師發文分享，自己為了讓安親班小孩子上數學課，於是親自製作了線上版的密室逃脫遊戲《我想回家了》，沒想到遊戲上線之後瞬間爆紅，而明明是設計給小朋友玩的，卻有不少大人玩過後大卡關，笑稱「老師，我回不了家.....」引起熱議。
一名噗主日前在「Plurk」發文分享，自己為了給安親班的小孩子上數學課，於是用Google表單做了一個密室逃脫，因為覺得非常有趣，所以發上來讓大家一起玩看看，還謙虛透露「第一次做可能有不足的地方，歡迎提供建議」。
結果貼文一出，連結被轉傳到各個論壇，掀起網友一陣狂玩，紛紛表示「等等....老師我還卡關，回不了家了啦」、「這確定是給小朋友玩？我整個回不了家欸」、「是我太笨還是怎樣的啦！根本回不了家」、「敲碗第二版啊！太好玩了」、「花了21分鐘才逃出！好好玩」、「ㄜ....中間大卡關欸，好想要攻略」。
而《NOWnews》記者也實際點進表單遊玩，發現每一頁的試算表當中都有不同的選項、插畫供參考選擇，並且過程中解題都與數學有關，相當有趣。而該名噗主也表示，目前表單都不會關閉，有興趣的網友們都可以嘗試破解看看。（編輯：張嘉哲）