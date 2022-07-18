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「任選2件」有打折！他結帳被算原價翻臉：我中文不好？

▲超商、超市會針對特定商品祭出各種優惠活動，不過卻有網友結帳完才發現自己吃虧，貼文引發熱議。（示意圖／翻攝photoAC）
▲超商、超市會針對特定商品祭出各種優惠活動，不過卻有網友結帳完才發現自己吃虧，貼文引發熱議。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-07-18 14:34:27

為了提升顧客的購買意願，超商、超市會針對特定商品祭出各種優惠活動，舉凡「買一送一」、「第二件半價」等都是常見銷售手法，不過近日一名網友卻抱怨，他在商場發現某品牌商品標榜「單件特價159，任兩件199」，怎料選了兩件不同口味的產品後，結帳完才發現被以原價計算，事後詢問店員仍無法挽回，過程引起討論。

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原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，他近日在超市購物，意外看見自己之前就想買的商品，貼出告示牌標榜「單件特價159，任兩件199」，原PO認為是推出新產品的促銷，於是就買了同品牌，但款式不一樣兩個產品試試，不過他在結帳時沒注意，回家路上檢查才發現，結帳金額是318，等於是用原價計算。

▲（圖／翻攝自爆怨公社）
▲品牌商品「單件特價159，任兩件199」，但原PO買了不同的兩款後，被以原價計算，讓他感到錯愕。（圖／翻攝自爆怨公社）
事後原PO選擇回到店家詢問店員，對方則回答「沒有喔，這是買同一品項2個才是199喔！不是各選1個199」，對此他無奈表示「我想抱怨的是...已經活了40幾年了，原來我的中文這麼差啊」，並表示自己還是有刷退，再買過同品項滿足優惠條件，「只是感覺很不好，好像被騙了」。

貼文曝光後掀起熱議，網友回應「不管超商、超市，只要有『任選』，我結帳之前都會問可以混搭嗎？只因為吃過太多虧了」、「除了看文字外，活動日期、商品條碼，連圖都要再三確認」、「『任2』件應該就是可以混搭，這樣玩文字遊戲感覺確實會不好」、「覺得店員解讀怪怪的」、「阿就『任』兩件啊，國文是體育老師代課的喔？」（編輯：張志浩）

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