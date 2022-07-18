哥吉拉之亂吵不完！他喊話「老公快回家吧」　逆風挺人妻

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趙少康分析，這名先生的興趣就是「蒐集公仔」，太太卻擅自送人，還被發文公審，當然會不開心；不過他話鋒一轉，提到夫妻相處最重要的是「相互尊重並理解」，常常要替對方換位思考，很多衝突就能大事化小、小事化無，「至於感情要長久經營，更是相互磨合、體諒的過程，小至誰洗碗、誰倒垃圾？或是埋怨太太花太多時間追劇、先生花太多時間打電動或搜集公仔，都會成為夫妻爭執的導火線，長久經營一段感情不容易，既然有緣相愛並走入家庭，更要好好珍惜」。
趙少康更分享自身案利，表示「我有時帶些吃的、用的回家，常過沒幾天就被轉送親朋好友，其實東西送了就送了，只要家人開心，收到禮物的人喜歡，不需要為此傷了感情，夫妻相處，只要總是記得對方的好處跟付出，沒有過不去的情緒」，他更喊話，既然哥吉拉老公的太太已經道歉，哥吉拉也回家了，「建議先生也可以轉念，盡早『一家團聚』讓此事劃下句點」。
貼文一出，不到1小時已湧入許多網友留言，有人認爲「講得真好！夫妻相處也真的是一道課題」、「說的太對，其實真的沒必要搞成這樣」、「再大的氣，也該好好談了，除非這只是個藉口」；不過仍有人反對直言「感覺老公已經忍很久了，這並非單一事件」、「哥吉拉不是重點，是不做事的老婆控制老公外，還剝奪他唯一的自由」、「每人家中情況不同，感覺哥吉拉只是導火線，我們也只能靜待後續」。
文末趙少康還補充，「另一個夫妻相處之道，就是培養共同興趣，如果哥吉拉老公能和他太太很早就一起培養對哥吉拉的興趣，也許就不會發生這樣的誤會了」。（編輯：張志浩）