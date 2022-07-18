航空超賣！好心女換班機「被丟包4hr」　見補償禮氣炸了

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她表示，上機場接駁車之前就看到地勤人員逐一詢問乘客是否願意幫忙，原來是航空位置超訂，有1家3口趕著回綠島，因此地勤才會希望原PO能改搭另一家航班9點55分的班機來幫忙，並承諾會提供相對的補償，當時原PO心想「我現在不幫忙好像顯得我很冷血，因為你們已經都問過一輪了，只剩我。」便答應此事，除了再三確認班機時間以外，同時她也想知道補償是什麼？
沒想到經過一番波折後，地勤人員不斷道歉安撫，說會盡力爭取，最終僅換來一輛「模型飛機」，這讓原PO無法接受「經理認為一位乘客願意幫忙，耽誤自己寶貴的時間，換取一家三口人對XX的諒解，只值一架模型飛機？你們這樣的處理方式很難說服消費者。」後來公司協理才表示，會簽核一張來回機票兌換券，來表達對原PO的感謝。
原以為事情告一段落的原PO，卻在9:30分都還等不到另一架班機的登機證，再次詢問地勤後，時間竟變成11點15分，理由則是「09:55的班機沒有位置！」這讓原PO氣到不行，明明是好心伸出援手幫忙，最終竟換來航空公司的無情對待，「我的時間大延遲影響了至少十個人的行程，而你一句抱歉，我就只能照單全收，我是跟你確認過有09:55的飛機可搭我才幫忙的，我覺得我被騙了。」
即便地勤人員和主管經理，蹲在腳邊不斷致歉，並再次承諾會安排到台東的後續交通，原PO則冷回「我說台東很小，我就算走回家都會到！」認為自己被航空公司浪費一整個上午，就算道歉一點意義都沒有，種種過程實在太過誇張，直呼「等到登機時間到，我依然沒有得到XX航空的回覆，我為XX航空伸出援手，我的美好週末卻損失慘重，花了大錢為了節省時間，最後落得花錢還受罪」。
網友看完後紛紛傻眼，「航空公司的處理態度太扯了，簡直是耍人嘛」、「人真的不要太好心，超賣他們就要自己去解決、承擔」、「從延遲3個小時到4個小時…樓主好人一生平安」、「他們就是吃定台東線只有這兩家，先是超賣、後是欺騙、最後用幾乎沒福利的軟姿態以退為進逼你吞下…說真的，這件事情就算上報了也是抓一兩個員工懲處而已」、「筆記：以後拿到機票再答應」。（編輯：詹鎰睿）