他面試出高招反問「1題」！行家爽用好幾次：真的錄取了
面試問題五花八門，而不少人在面試最後都會自己提出幾道題目，一來以此來了解公司和工作，二來則是希望能加深公司對自己的印象。對此，就有過來人在面試最後反問「1題」，最後竟真的被錄取。
原PO於Dcard上表示，最近在求職網發現一份職缺，但上頭顯示應徵人數相當多，「其實我也不清楚那數據是不是真的，而且有些證照或是職缺相關需要的技能也有，反而我是無經驗而且證照也都跟那職缺無相關，我還是有投履歷並且有收到面試通知」。這樣的情況，讓她想詢問面試官「為什麼這麼多人投履歷，反而會想找我沒有相關經驗，且沒有此職缺相關的證照技能來面試」，但她擔憂問題不合適，因此發文尋求建議。
對此，就有行家於底下分享，自身有在大公司工作的經歷，之後前往其他公司面試時，都會詢問「相信排隊想來你們公司的人很多，請問我的履歷中有什麼亮點？讓我有這次面試機會？」有些面試官會回答「因為待的公司招牌夠大」，代表對方是看他所待的公司，並非看中他的自傳內容；有些會回應「因為自傳內容的哪一個段落很吸引它」。
他坦言，這道題目問了許多次，「結論是大公司的招牌真的很好用，然後是可以知道自傳的哪一部份是討人喜歡的，這樣之後在自傳內容做優化時，特定的內容要做保留。」
除此之外，還有過來人坦言，「我這個月面試20場了，可以跟妳分享我的經驗，我每場面試的Q&A時間都會問面試官：為什麼會看中我的履歷？」、「我真的問過，然後錄取了」。（編輯：陳雅雲）