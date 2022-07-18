夏日戀情注意！「4星座」爛桃花高漲　天秤溝通易出問題

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這個夏天，如果你或你的另一半是射手座的朋友，月底吉星"木星"就要在你的戀愛宮位逆行了。最近是不是覺得兩人好像過了熱戀期，生活逐漸變平淡？人在愛情中是最敏感的，當你有這樣的感覺時，射手肯定也會有這樣的想法，那表示你們兩人的關係可能有所變質了。老師特別提醒你，愛情是需適時加溫，並安排小驚喜丶安排一個旅遊丶或只是一個平日下班後的甜蜜約會，這都是維持戀情的必要行為，一旦你發懶了，對方肯定也是，這時如果身邊出現新的刺激，心思自然會受到吸引。這段時間跟對方相處時，請你多花點心思，就算是替他避開穢氣桃花吧！請參考「太陽、上升、金星」星座。
第三名、天秤座
這個夏天，如果你或你的另一半是天秤座的朋友，你的夫妻宮正面臨木星逆行危機。近期很容易遇到外界誘惑，對像很有可能是以前同鄉的青梅竹馬丶鄰居、或是生意場上會遇到的人、甚至是兩人之前喜歡過的對象。或許旁人無法理解，但其實天秤自己心裡也是很矛盾的。有很大的原因可能出在你們之間的溝通出了問題，無法互相理解，所以才讓外人有機可乘。面對著一波接著一波的搭訕攻勢，讓天秤幾乎被迷得團團轉，也無心思考慮到你的感受。老師建議你，與對方多溝通、學習用同理心對待彼此，就能更理解對方。請參考「太陽、上升、金星」星座。
第二名、巨蟹座
這個夏天，如果你或你的另一半是巨蟹座的朋友，隨著忙碌的工作接踵而來，使巨蟹有一些吃不消，而顯得身心俱乏，跟你約會的甜蜜時光自然減少。巨蟹的工作越忙，越是搞得他喘不過氣；這也使你總覺得對方不夠用心經營彼此的感情，你覺得他的付出變少了，他覺得你不懂體諒，開始對身邊的人抱怨。這時你們的愛情就會出現考驗，可能兩人就漸行漸遠！老師要提醒你，請收你的抱怨，避免他把心事都說給別人聽，而招惹了有意想見縫插針的異性。請參考「太陽、上升、金星」星座。
第一名、白羊座
這個夏天，如果你或你的另一半是白羊座的朋友，你用「自立自主丶自我要求」去形容他，那你還真不懂他！其實白羊一點都不喜歡聽到別人用自主自我去形容自己，白羊的內心很需要一個可談心的情人，一旦出現相處時間變少，聚少離多的狀態，就會有一些寂寞難耐，想找人一起談天丶吃飯，這其實也算不上出軌，他只是怕寂寞罷了。在這樣火熱的夏天季節，需有人陪伴的感受將會更為強烈。老師要提醒，如果出現新的異性，將會撩撥他內心的漣漪，出軌只在一念之間。請參考「太陽、上升、金星」星座。（編輯：李惠婷）
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