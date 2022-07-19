人妻提冠夫姓！湊「老公姓氏」突陷沈默 網一唸秒懂笑翻
有時夫妻結婚時，會在名字前冠上伴侶的姓氏，就有一名網友分享，她日前和老公分享冠夫姓的事情，突然想到兩人的姓氏組合在一起竟變「蕭張（囂張）」，一點都不適合使用，貼文一出讓在場網友全笑翻，也點名其他不能湊在一起的姓氏：「我姓劉，所以我不找姓夏、姓林的」、「宋鐘也不太好，哈哈哈」。
該名網友在「爆廢公社」中貼文，她表示日前和老公在討論冠夫姓的事情，原PO姓張，老公姓蕭，她想想就說「你想想看我冠夫姓要怎麼唸」，老公這才意會過來兩人姓氏加在一起唸起來怪怪的「……蕭張（囂張）欸！好像很秋」，瞬間讓夫妻倆笑翻。
貼文曝光後，網友也紛紛留言，「我有一個朋友就是簡/李配，請用台語發音」、「蘇胡」、「我們姓嚴，奶奶說我們家男孩不能娶王、羅的媳婦，光是辦喜酒的紅紙寫嚴王府、嚴羅府都不好看」、「連莊」、「我叫郭芸，我阿嬤都叫我不要嫁給姓吳的，但是我老公姓吳」、「宋鐘也不太好，哈哈哈」、「我姓劉，所以我不找姓夏、姓林的」、「我前表嫂姓李，我表哥姓胡，所以是胡李（狐狸）」。
還有網友分享奇特經驗，曾經遇過在寫訂單的時候，詢問對方貴姓，小姐表示「人可何，斑馬的馬，太太」，讓他困惑問「何…馬…太太嗎？」小姐還很鎮定的說對，讓他辛苦憋著笑寫完。（編輯：賴禹妡）