buffet「鑽漏洞吃法」秒回本！老饕驚：太缺德 店員尷尬
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，但通常因個人單價比較高，不少人都會討論應該吃什麼比較容易回本。而近日，就有網友討論「去吃到飽會把炸蝦的粉剝掉才吃嗎？」貼文引發廣大迴響。
一名網友在PTT貼文指出「吃buffet的時候看過幾次，有人把炸蝦的粉弄掉後才吃，炸蝦的本體都是粉，把粉處理完後只有細細小小的一尾蝦，這樣大概吃10幾隻炸蝦都沒問題，服務生收桌的時候，不怕尷尬就贏了，這招是不是很強？去吃吃到飽把炸蝦的粉弄掉後才吃會很沒品嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「我怎麼沒想到這個方法....」、「真的欸，外面炸蝦都很貴欸，十幾尾都快回本了」、「我都麵衣拿掉後吃完蝦子再吃麵衣，有些麵衣超好吃」、「根本是在鑽漏洞啊....雖然可回本但好浪費食物」、「粉的成本可能不太高，店家也不會太care吧」。
不過，也有不少老饕則表示「炸蝦要的口感就是那個麵衣啊，真的傻的人才會把麵衣去掉」、「要這樣乾脆吃海鮮區的蝦就好啊」、「本體剝掉.....那你要吃什麼」、「真的是缺德，浪費食物，就不要餐廳看大家都這樣吃，炸蝦慢慢消失」、「那你直接拿生蝦不就好，還不用剝」、「炸蝦根本裡面的蝦都只有一點點而已...主要是吃麵衣啊」、「很好啊，每人這樣吃，餐廳自然會把這道菜下架，之後就不要哭說為何吃到飽都沒這道菜了」。（編輯：張嘉哲）