帶岳父去墾丁沙灘！他見比基尼辣妹「驚喊3句」 網笑翻
夏天到了，很多人趁著暑假帶著家人到處遊玩，其中到海邊玩水更是一大首選，對此，就有一名男網友近日帶著妻小和岳父岳母一起到墾丁玩，豈料平常不愛出門的岳父，到海邊一看到比基尼辣妹，竟然語出驚人，讓他超級尷尬，貼文一出，網友全笑翻。
該名男網友在臉書社團《爆廢公社》發文，表示岳父平常不愛出門，今年趁慶祝岳父退休，就帶他一起和全家人環島度假。不過，他們剛抵達墾丁時，因為時間關係，飯店還不能入住，就決定先到南灣玩水，「一到海攤岳父整個表情就很像便秘解決後的樣子，看到整個海灘的比基尼妹，一臉這輩子沒白活的樣子，目不轉睛的看著每個妹妹」。
原PO岳父光用看的還不夠，竟然邊看妹邊說「夭壽喔，屁股都露出來了」、「阿娘威全身白白白，屁股怎麼這麼黑」和「看你媽看到要吐了，偶爾看看年輕妹妹也好」，而這時岳母瞬間變臉，豈料兒子為了解救外公，竟然直接說「奶奶，阿公只是看人家屁股一下而已，那麼白我也喜歡看阿，就讓阿公看嘛」，原PO老婆也急忙遮住兒子的嘴巴，「我想我岳父今晚應該凶多吉少了」。
貼文一出，掀起熱議，「挖坑給外公跳」、「笑死我了」、「完啦！巴比Q啦！晚上岳父要被燒烤啦」、「眼睛吃冰淇淋，晚上跪算盤。沒事～跪完明天繼續看」、「明天請岳父上來報個平安，我們關心他（雙手合十）」、「這個故事好有畫面」。（編輯：郭佩蓉）