機車輪胎騎幾公里要換？「正確時機」曝光　車行老闆認了

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貼文一出，網友紛紛回應「輪胎大多是看胎紋深度足不足，不是看騎幾公里吧？」、「看胎紋啦」、「去機車行老闆會幫你看」、「去換油時老闆看到磨平就會提醒」、「沒有幾公里的吧，通常都是看胎紋決定啊」、「看胎紋，然後輪胎錢不要省，不然真的危險」、「換機油時老闆會幫忙檢查胎紋就對了」、「胎種，騎乘習慣，體重，都會影響磨耗速度」。
而《NOWnews》記者也實際詢問信義區機車行的陳老闆，他向記者透露「正常來說不會說是騎了幾公里要換，因為輪胎耗損有不同的情況，有些人騎乘較多，有些人騎乘習慣、地形也不同，耗損的程度都會有所不同，一般就是去換機油的時候，老闆都會主動幫忙看胎紋，如果老闆有提醒就考慮要換，千萬別為省錢不換輪胎」陳老闆笑說「胎紋如果磨損嚴重，平常騎在路上可以說是『移動神祖牌』，更不要說下雨天雷殘機率超高的！」
根據公路總局規定，機車的輪胎胎紋也是檢驗項目，只要機車申請牌照、出廠年份5年以上機車辦理過戶臨檢或大型重型機車定期檢驗時，都必須要檢驗輪胎胎紋深度，定期檢驗若沒有通過，且於1個月內未複驗合格，就會罰款900至1800元並吊扣其牌照，超過6個月以上牌照會被註銷，為了行車安全，車主應自主檢查輪胎胎紋及胎壓，或者牽到車行給老闆檢查，當胎面磨耗至磨耗指示平台，須立即更換新輪胎，民眾一定要多加注意。（編輯：張嘉哲）