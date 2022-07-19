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捷運司機對空氣「畫符咒」？真實用途被抖出　上路前必做

▲在列車行時前，捷運司機員會對著空氣做出類似「畫符咒」的動作。（圖／台北捷運臉書）
▲在列車行時前，捷運司機員會對著空氣做出類似「畫符咒」的動作。（圖／台北捷運臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-19 10:46:052022-07-19 10:46:39

捷運是許多上班族、學生主要的通勤工具之一，因此捷運站時常都塞滿人潮，不過你是否在列車發動和進站時，注意到月台或車廂上，總會有司機員對著空氣做出類似「畫符咒」的動作呢？對此台北捷運也解釋，其實這樣類似的動作名為「指差確認」，主要目的是為了保護乘客安全，是相當重要的流程。

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台北捷運今（19）日在臉書粉專發出一道問答題，「捷運冷知識 ，請問圖中司機員在做什麼？A：打摩斯密碼、B：指差確認」，只見附圖中，一名司機員在車廂內比手畫腳，但面前卻沒人與他互動，彷彿是對著空氣「畫符咒」，模樣相當奇異。

▲（圖／台北捷運臉書）
▲北捷分享冷知識，表明司機員「畫符咒」的動作，專有名詞為「指差確認」。（圖／台北捷運臉書）
隨後，台北捷運也公布正確解答為「指差確認」，北捷解釋，「每當列車即將發車時，司機員都在隔空比畫，指差確認是藉由手勢動作導引視線，確認每一扇車門及月台門都順利關上，並從監視器畫面再次確認，司機員才能回到駕駛室讓列車再次出發，雖然是小小的動作，但卻是為了守護所有旅客的安全」。

事實上，「指差確認」的方式源於日本，起初就是專用於鐵路相關作業時，確保安全的動作，程序上就是用雙眼觀察物件，搭配手指、口誦來確保物件一切正常，後來也被廣泛用於不同範疇的事業；而根據台灣交通部公佈的《鐵路行車人員技能體格檢查規則》中，也明定「機務人員」，無論新任或現職，都需具有「指認呼喚應答」的能力，確保行車前的安全。（編輯：張志浩）


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