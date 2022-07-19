TWICE志效「21個月大」影片曝！韓網衝熱搜：我要生女兒
南韓女團TWICE出道邁入第7年，各個成員都有超高人氣，其中擔任隊長以及主唱的志效擁有甜美臉蛋以及好身材，也是圈粉無數。近日就有一段影片流傳，是志效21個月大還是兒童時期就曾上綜藝節目的片段，被網友翻出來後，馬上登上韓網熱搜，不少人看完都說「可愛到爆粗口了.....」、「看好久！生女兒就要生這種的」。
只見瘋傳的影片中，是21個月大的志效出演韓國節目，雖然僅有短短出現十幾秒的時間，但露出燦爛笑容的模樣，又加上蹦蹦跳跳的狀態，讓不少網友一連重播看了好幾次，瞬間陷入小孩可愛的旋渦當中。
而影片被網友挖出後，立刻登上韓網熱搜，台灣粉絲也轉傳到Dcard上討論，不少人都回應「ㅋㅋ！以後我女兒要生這種的」、「ㅋㅋㅋㅋ好想生女兒啊」、「我真的看到可愛到爆粗口欸，好可愛啊啊啊」、「我大志效會不會太可愛了啦！」、「靠X超可愛，原諒我飆髒話」、「那個笑容跟嘴邊肉完全沒變，我的老天，真的太可愛」、「太可愛了啊！ㅋㅋ我要生女兒啊！」
而隨著網路話題提高，志效本尊也在IG更新限時動態幽默表示「終於公開啦！謝謝！」並且搭配歪嘴搭配墨鏡的帥氣表情，讓不少Once都瘋狂朝聖影片，甚至有人直言「雖然才幾十秒，但我已經看了一小時」，掀起一波話題。（編輯：張嘉哲）
▼影片7分49秒處開始，如被刪除還請見諒。