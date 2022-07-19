COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

TWICE志效「21個月大」影片曝！韓網衝熱搜：我要生女兒

▲南韓女團TWICE擔任隊長以及主唱的志效，擁有甜美臉蛋以及好身材，也是圈粉無數。（圖/志效IG）
▲南韓女團TWICE擔任隊長以及主唱的志效，擁有甜美臉蛋以及好身材，也是圈粉無數。（圖/志效IG）

編輯中心/綜合報導

2022-07-19 11:04:01

南韓女團TWICE出道邁入第7年，各個成員都有超高人氣，其中擔任隊長以及主唱的志效擁有甜美臉蛋以及好身材，也是圈粉無數。近日就有一段影片流傳，是志效21個月大還是兒童時期就曾上綜藝節目的片段，被網友翻出來後，馬上登上韓網熱搜，不少人看完都說「可愛到爆粗口了.....」、「看好久！生女兒就要生這種的」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
只見瘋傳的影片中，是21個月大的志效出演韓國節目，雖然僅有短短出現十幾秒的時間，但露出燦爛笑容的模樣，又加上蹦蹦跳跳的狀態，讓不少網友一連重播看了好幾次，瞬間陷入小孩可愛的旋渦當中。

▲
▲志效超可愛「21個月大」影片曝光，活潑又充滿笑容，讓不少網友一看就愛上。（圖/[email protected]빽능 - 스브스 옛날 예능）
而影片被網友挖出後，立刻登上韓網熱搜，台灣粉絲也轉傳到Dcard上討論，不少人都回應「ㅋㅋ！以後我女兒要生這種的」、「ㅋㅋㅋㅋ好想生女兒啊」、「我真的看到可愛到爆粗口欸，好可愛啊啊啊」、「我大志效會不會太可愛了啦！」、「靠X超可愛，原諒我飆髒話」、「那個笑容跟嘴邊肉完全沒變，我的老天，真的太可愛」、「太可愛了啊！ㅋㅋ我要生女兒啊！

而隨著網路話題提高，志效本尊也在IG更新限時動態幽默表示「終於公開啦！謝謝！」並且搭配歪嘴搭配墨鏡的帥氣表情，讓不少Once都瘋狂朝聖影片，甚至有人直言「雖然才幾十秒，但我已經看了一小時」，掀起一波話題。（編輯：張嘉哲）

▲25歲志效是TWICE隊長兼主唱。（圖／志效IG）
▲志效是TWICE隊長兼主唱，擁有好歌喉的他，經常在Live演唱表現相當優異。（圖／志效IG）
▼影片7分49秒處開始，如被刪除還請見諒。


跟子瑜是好友！她也在「韓國出道4年」　登表特版美照曝

子瑜「長腿熱舞片」瘋傳？粉絲嗨：美到飛天　真相尷尬了

周子瑜出道7年「驚人變化」瘋傳！粉絲認證：不發現都難

Twice最強歌曲不是《TT》？這首逆襲神超越　粉絲也驚呆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀