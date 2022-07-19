台灣表情符號排行榜出爐！「這圖案」跨世代都愛用

由於3C展業發達，人與人之間的溝通方式也漸漸改變，比起直接電話溝通，有時更多民眾喜愛利用各種通訊軟體傳訊息，而生動的表情符號Emoji也成為不少人在社群媒體上必備的使用日常。日前臉書總公司Meta就公布台灣人最愛用的表情符號排行榜，究竟大家愛用的表情符號有哪些呢？
臉書總公司Meta為了歡慶世界表情符號日（World Emoji Day，7月17日），特地先公布了台灣地區三個不同世代的人，大家最愛使用的「表情符號」，以及最常被使用的「運動類表情符號」，還有「新版版本14.0熱門表情符號排行榜」。其中以年齡層來看，18～24歲的Z世代最愛使用「愛心、笑翻了（笑到歪頭）、火」這三種，25～44歲的Y世代最常使用「笑翻了、愛心、感動（笑到流淚）」，而45歲以上的的X世代族群則最愛用簡單明暸的「蛋糕、愛心、讚」，從此得知，無論哪個世代，「愛心」仍是大多數台灣人最愛用的表情符號之一。
除了聊天常用表情以外，在臉書或是IG上大家也很喜歡放與運動相關的圖案，而兩個平台的喜好則有一些不太一樣。以臉書來說，排行前三名的分別是「籃球、騎單車、瑜伽」，而IG上則以「籃球、排球、棒球」為主，可見「籃球」無論在哪個社群平台，都是台灣人最常討論的運動項目之一。
另外Meta也公布所有的新版（版本14.0）熱門表情符號排行榜，台灣民眾最愛使用的表情符號包含「含淚微笑、雙手比愛心、手遮眼睛不敢看」。（編輯：陳珮瑜）