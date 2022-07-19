哥吉拉事件亂掰的？「重大盲點」被揪出 聊天記錄疑露餡
日前一位人妻將老公的「哥吉拉」公仔送親戚小孩後，卻換來家庭革命，甚至快離婚，整起事件引發極大熱議，更有名男子出面宣稱整個「哥吉拉事件」都是他自導自演發文，慘被社團管理員打臉，讓眾人對此事的真偽再次掀起討論，更有眼尖網友揪出「疑點」，表示主角們的對話紀錄，疑似露出造假的馬腳。
該名男網友昨（18）日在臉書社團「匿名公社」聲稱，最近爆紅的哥吉拉文是他自己用靈感創造出來的，希望透過夫妻倆因模型衝突，延伸出尊重的重要性，同時凸顯原生家庭帶給婚姻的影響；他更透露本身就有在撰寫布袋戲、八點檔及小說等劇情，甚至直言「歡迎各大需要寫劇本、文案的可以找他合作」。
不過貼文發出不久後隨即被刪除，爆系管理員李艾莉更出面發文打臉「有一個具名的男生帳號說他是哥吉拉當事者，並說哥吉拉是他的創作文，還說如果要寫劇本可以找他，結果被砲到自刪，拍謝…要蹭熱度你也拿點實力好嗎？如果你是那位漂亮女生當事者，就請你用你原來的帳號發，不是在那邊隨便一個男生帳號編故事，原始貼文者我們都看得見，你以為隨便唬爛是你創作就可以紅了嗎？」
這篇想「蹭熱度」的文章和管理員的直球回應曝光後，讓整起「哥吉拉事件」是否造假的討論再次掀起一波高潮，其中有眼尖網友甚至揪出，夫妻流出的對話紀錄中，LINE的聊天背景明顯是一個孩子玩溜滑梯的背影，而夫妻間劉天理應是放自己孩子照片，不過離奇的是，兩人談及離婚時，卻只提到房子、車子的歸屬，完全沒提到小孩；觀點一出，不少人也附和「真的耶，不講沒發現」、「突破盲點，這太奇怪了」、「還是，那就是拿走哥吉拉的親戚小孩？」