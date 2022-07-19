海產店「房東不租了」忍痛歇業！熟客竟砸3千萬：繼續做
經營餐廳非常辛苦，就算東西煮得好吃、客人絡繹不絕，只要房東不開心不租了，也只能無奈被迫關店。對此，一名網友就分享，位在高雄一間海產店的趣事，明明說房東不租了，讓他們只能營業到4月底，結果過一陣子去看竟然還在，好奇的他一問才得知，原來是有熟客出手幫忙，直接霸氣掏出2、3千萬買下整棟透天厝，才能讓他們繼續服務大家，引起熱烈討論。
臉書社團《爆廢公社》，18日一名網友分享高雄某間活海產店的故事，他提及因為房東不租的關係，再加上店家也要退休了，所以決定只做到4月底，沒想到17日他和朋友路過店家時，發現居然還有在營業。好奇的他就馬上走進去捧場，同時也詢問了老闆原因。
老闆也向原PO透露，「老闆說，因為他們有一個客人，怕他們以後不開了，以後吃不到，所以把那棟透天厝買下來，換客人當房東，繼續租給他們營業。」這讓他非常驚訝，「這年頭居然有人為了吃到想吃的料理，花兩三千萬買棟透天厝？」最後也不藏私公開店家名稱「阿貴活海產」。
貼文曝光後也湧入上萬名網友們朝聖大讚，「佛心客人！真好」、「阿貴最近感覺就是個很棒的名字」、「有錢人不差錢，只怕美味變回憶」、「好強的客人！然後阿貴這名字，最近好像有點紅」、「真的是遇到恩客了！」、「這家從小吃到大耶，很讚！」、「謝謝客人強制續命」。（編輯：詹鎰睿）