Comebuy最強飲料不是海神？內行狂讚「1神品」：一生推薦

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原PO接著說，「『海神』好像是日式煎茶調製烘焙，真的是很適合正在減肥又不能喝甜的人的好選擇，因為茶本身就帶有蜂蜜味道，重點是我自己是很推加雙Q條，真的好好喝，喝起來就是很清爽！然後這款也很適合加鮮奶，又可以迸出不一樣的層次」，他也在文末發問「歡迎大家分享自由的comebuy私心必推清單」。
貼文一出，「蘋果冰茶」受到最多網友推薦，「comebuy唯一推，蘋果冰茶，無糖微冰，超好喝！雖然無糖還是會很甜，不過真的很喜歡那種酸甜的味道以及果粒的口感」、「蘋果冰茶真的超好喝！」、「蘋果冰茶真的一生推，每次去台北都要來兩杯，再外帶回台中」、「我都只喝蘋果冰茶！超好喝XD」、「唯一推崇蘋果冰茶」、「蘋果冰茶無糖少冰」。
其他網友則說，「海神好喝！但是店員不給加牛奶，紫米可可目前是我的第一名，但只有冬天才有，新雙Q鮮奶茶也很讚推推～」、「推薦白桃烏龍，桃子味很香，不是水蜜桃罐頭的甜蜜桃，是蜜桃丁，微糖超棒」、「海神yyds（永遠的神）」、「絕代雙Q（一定要珍珠+粉條）纖美小紫蘇、芭樂多多，輪流點」、「Comebuy只推玉荷冰綠」、「海神解膩又清爽」。
但也有網友不喜歡，「怎麼我喝海神第一口就倒彈，說不上是什麼味道，但那股過香的味道讓我差點吐出來，但又一直看到有人推薦海神，不過我喜歡蘋果冰茶」。（編輯：郭佩蓉）