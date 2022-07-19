房東來信祝賀！她一看房租「6萬變14萬」氣炸：太瘋狂了
面對房東突如其來的漲租，許多人一定會非常頭痛，到底是要搬家還是要續租呢？近日，美國一位女子就收到房東一封「祝賀」的電子郵件，並告知月租要從2200美元漲到4678美元（約6.6萬→14萬新台幣），這讓她完全不敢置信，把這整件事情PO上網抱怨後，掀起廣泛網友們討論，更建議「你要不要乾脆買房算了？」
據外媒報導，住在美國德州首府奧斯汀（Austin）的女子Katelyn Nassar，與先生共同租下一間月租2200美元的房子長達2年之久。怎料，她近日卻在TikTok上表示，她收到了房東寄來的通知信，說是要調漲房租了，每個月得付4678美元，等於每個月得多付2478美元（大約7萬4千多元台幣）才能續租。更氣憤的是，房東還在信件內容上「祝賀」她。
影片曝光後，吸引超過8萬多人留言關心，紛紛痛斥房東漲價的行為，「還是搬家吧」、「奧斯汀租金何時變得那麼瘋狂了？」、「這比有些人一個月賺得還要多，你們都是為了工作而生活，而不是為了生活而工作」、「真是噁心的租金不如去住洛杉磯」；但也有人質疑女子是在炒作，並未公布整個完整信件內容，「這是你貸款月費率吧」、「這樣調漲是否違法？把整封信拍出來吧」（編輯：詹鎰睿）