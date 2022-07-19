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帳戶剩1000元！他急求救「怎活到月底」　網曝1絕招撐過

▲一名網友在網路上求助，他銀行帳戶只剩下1000元，要用這些錢支付餐費撐到月底。（示意圖／取自unsplash）
▲一名網友在網路上求助，他銀行帳戶只剩下1000元，要用這些錢支付餐費撐到月底。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-19 13:38:27

月光族常常有月底錢不夠用的困擾，就有一名網友在網路上求助，他銀行帳戶只剩下1000元，要用這些錢支付餐費撐到月底，因此想知道該如何省錢，貼文曝光後，有網友建議他到菜市場買菜自行料理，也有網友認為可以到超商購買友善時光的商品解決。 

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該名網友今（19）日在PTT貼文，他以「銀行帳戶剩一千元怎麼過到月底？」為題，表示剛去領錢時發現，銀行帳戶只剩下1000元，但到月底至少還有10天餐費要處理，這讓他苦惱求助：「這樣要怎麼過到月底？」 

▲網友大推超商即期品打折的活動，可以幫助小資族度過艱難的月底。（圖/記者張嘉哲攝）
▲有網友建議原PO，可以直接到超商購買友善時光商品。（圖／記者張嘉哲攝）
貼文一出，網友紛紛留言建議，「吃泡麵可以吃很爽，將就點」、「每餐吃一包泡麵配半個魚罐頭」、「稀飯＋醬油膏＋雞蛋，月底還夠買啤酒」、「買最便宜50～60元炒飯，找看看有的可以免費加飯，然後可以吃兩餐」、「買地瓜，好吃便宜又有飽足感」、「吐司饅頭果醬蛋，簡單青菜分批水煮，買一些便宜罐頭肉醬、鮪魚、紅燒鰻，簡單得很，有肉有魚」、「海帶芽推薦買湯包一包3塊，海帶一定份量煮蛋花湯或泡飯，還是泡冬粉，便宜好用」。 

也有網友建議，可以直接到超商購買友善時光商品，「友善食光加上飲料大概80」、「到處搜刮友善時光的三角飯糰啊」、「超商特價即期品，綽綽有餘」、「跟超商要過期」、「超商即期品真的是不錯選擇」。（編輯：賴禹妡） 

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