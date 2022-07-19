COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

iPhone勁敵現身了？「新神機」攻進台灣　一支不用1萬4千

▲Nothing Phone (1) 即將在台灣開賣，超酷炫的外表讓不少網友直呼想買。（圖/Nothing推特）
▲Nothing Phone (1) 即將在台灣開賣，超酷炫的外表讓不少網友直呼想買。（圖/Nothing推特）

編輯中心/綜合報導

2022-07-19 13:36:21

隨著科技越來越發達，人手一支智慧型手機已經是再普通不過的事情，然而科技產品更迭速度非常快，又分成旗艦機、高階機、中階機等等，每個人都會按照自己不同的需求來選擇。而近日，市場中出現一支討論度聲量超高的手機，名為「Nothing Phone (1) 」，日前知名YouTuber Joeman也拿到實體機開箱，超酷炫的背蓋設計以及親民價格，也吸引不少人的目光，直言「長得很像iPhone，但特色更強」，掀起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Joeman在最新影片中開箱Nothing Phone (1) ，影片中提到「單看手機外觀，你會覺得不就是一支長得很像iPhone的安卓手機嗎？但是呢，這個背蓋是非常有趣的，除了是透明的之外呢，背蓋埋了900顆LED燈，這不知道要花多少錢下去，這絕對是很重的一個成本」。

▲
▲Joeman介紹Nothing Phone (1)的性能以及外觀。（圖/[email protected]
而實際上，這個背蓋有燈光效果的部分，其實是Nothing Phone (1)最大特色，稱為「Glyph Interface」，是由900顆LED燈組成，帶來獨有燈光效果，可用於識別來電者身份、提示應用通知等等。Joeman也實測手機內建的10種鈴聲，果然在設定不同鈴聲時，背蓋閃燈的地方有所不同，Joeman說「可惜的是目前都是程式寫好亮燈的位置，如果說以後開放自訂義想要亮哪裡就亮哪裡，一定會更酷！」

實測Nothing Phone (1)所有性能之後，Joeman也談談心得，透露「很佩服創辦人以及Nothing的員工，因為在這個時刻不論是安卓還是IOS的手機中，都已經發展得非常成熟，要進步都非常有限，可是Nothing很大膽，跨進這個過度成熟的市場，拼命做出特色而且有做到，如果說你是追求一個外觀非常不一樣，擁有辨識度的話，那麼這次Nothing Phone (1)一定符合你的需求」。

▲
▲Nothing Phone (1)最大特色「Glyph Interface」，在背蓋埋了900顆LED燈，效果相當驚人。
Joeman也表示「雖然說不管是硬體還是整體性能上都是中規中矩，但也因為如此，價格上也不會說太高，算是對得起這價位的手機啦！如果說要改進的地方的話，因為說實在現在打電話聯繫的比較少，希望可以支援一些通訊軟體的連動，像是LINE不同打電話來，有不同的燈號來，感覺未來繼續做是有可能辦到的！」

影片曝光後，不少網友紛紛留言「這隻我會買來看看，外觀真的很好看，那個燈完全被吸引」、「在越來越沒有新鮮感的這個年代，這外觀真的是給過」、「外型設計完全贏iPhone啊！超有辨識度」、「希望未來Nothing Phone出旗艦機，一定超屌」、「Nothing Phone如果有旗艦機，絕對是iPhone對手了吧，外觀太酷炫了」、「透明很酷，等他多出幾代手機後會考慮這個品牌」、「第一代可以觀望，後面越做越好考慮會入手」。而據了解，這支Nothing Phone (1)確定在台灣會販售，將於7月22日開賣，售價13,900起，不少3C迷都等著拿到實體機！（編輯：張嘉哲）


Nothing Phone (1)炫炮自帶蘋果燈！台灣預購、售價曝光

小米最強不是手機？「低調神物」爆出來：難怪超多人愛

iPhone狂收「有急事找你」垃圾訊息！網按1鍵：馬上消失

iPhone隱藏功能！按1鍵「照片秒變影片」　網驚：像魔法

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀