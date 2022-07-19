iPhone勁敵現身了？「新神機」攻進台灣　一支不用1萬4千

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而實際上，這個背蓋有燈光效果的部分，其實是Nothing Phone (1)最大特色，稱為「Glyph Interface」，是由900顆LED燈組成，帶來獨有燈光效果，可用於識別來電者身份、提示應用通知等等。Joeman也實測手機內建的10種鈴聲，果然在設定不同鈴聲時，背蓋閃燈的地方有所不同，Joeman說「可惜的是目前都是程式寫好亮燈的位置，如果說以後開放自訂義想要亮哪裡就亮哪裡，一定會更酷！」
實測Nothing Phone (1)所有性能之後，Joeman也談談心得，透露「很佩服創辦人以及Nothing的員工，因為在這個時刻不論是安卓還是IOS的手機中，都已經發展得非常成熟，要進步都非常有限，可是Nothing很大膽，跨進這個過度成熟的市場，拼命做出特色而且有做到，如果說你是追求一個外觀非常不一樣，擁有辨識度的話，那麼這次Nothing Phone (1)一定符合你的需求」。
Joeman也表示「雖然說不管是硬體還是整體性能上都是中規中矩，但也因為如此，價格上也不會說太高，算是對得起這價位的手機啦！如果說要改進的地方的話，因為說實在現在打電話聯繫的比較少，希望可以支援一些通訊軟體的連動，像是LINE不同打電話來，有不同的燈號來，感覺未來繼續做是有可能辦到的！」
影片曝光後，不少網友紛紛留言「這隻我會買來看看，外觀真的很好看，那個燈完全被吸引」、「在越來越沒有新鮮感的這個年代，這外觀真的是給過」、「外型設計完全贏iPhone啊！超有辨識度」、「希望未來Nothing Phone出旗艦機，一定超屌」、「Nothing Phone如果有旗艦機，絕對是iPhone對手了吧，外觀太酷炫了」、「透明很酷，等他多出幾代手機後會考慮這個品牌」、「第一代可以觀望，後面越做越好考慮會入手」。而據了解，這支Nothing Phone (1)確定在台灣會販售，將於7月22日開賣，售價13,900起，不少3C迷都等著拿到實體機！（編輯：張嘉哲）