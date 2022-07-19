房東上門「突塞紅包」？女愣：要幹嘛 背後目的千人羨炸
因為上課、工作的原因，許多人都有租房的需求，然而除了房子的位置、環境、設備和租金外，是否遇到和自己相處融洽的「房東」，更是一個重要考量，近日一名網友就分享，明明收租日才剛過，房東卻突然找上門，還遞給自己一份紅包，詳細了解後，竟被對方的行為感動，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，某日中午，房東突然出現在自家店面外，並隔著玻璃門狂揮手，示意原PO到門外談話，但由於兩人平常只會在收租日碰面，因此突如其來的拜訪，令原PO有些不安，怎料房東阿姨卻上前拿出一個紅包表示「下個月是妹妹（原PO女兒）生日，不知道妹妹喜歡吃哪種口味蛋糕，用紅包代替，再帶她去買！」
房東繼續表明，她把妹妹當成自己的孫女疼愛，也把租客們視為子女，當下原PO感到相當詫異，除了一邊婉拒外，也好奇房東為何知道女兒生日；房東離開後，她才想到「當初為了女兒上小學，有讓她入戶籍在房東阿姨名下，但房東阿姨真的好用心，還注意到我女兒的生日」，令她感到相當窩心。
貼文一出就掀起熱議，網友紛紛回應大讚「可見樓主一定也是個好租客，房東阿姨才會對妳這麼好」、「這種房東真的是稀有動物」、「好羨慕啊！做多少好事才能換來這樣的房東」、「真好...我的房東只會什麼都不管，水龍頭漏水說消耗品要我自己修」、「一般房東不可能給入戶籍，妳太幸運了」、「連女兒生日都注意到...真會做人」。（編輯：張志浩）