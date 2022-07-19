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午餐放3小時才吃！OL竟爆吐送診　醫師「只問1句」嚇壞她

▲有醫師分享，有位OL把炒飯放了3個小時後才吃，結果出現肚子怪怪、不斷嘔吐的症狀，其實是仙人掌桿菌引發的食物中毒所致。（示意圖／文中與當事人無關，取自photoAC ）
▲有醫師分享，有位OL把炒飯放了3個小時後才吃，結果出現肚子怪怪、不斷嘔吐的症狀，其實是仙人掌桿菌引發的食物中毒所致。（示意圖／文中與當事人無關，取自photoAC ）

編輯中心/綜合報導

2022-07-19 15:48:22

炎熱的夏天到來，放太久的食物真的別亂吃。有醫師在節目中分享一宗病例，30歲的OL（女上班族）因為中午太忙，導致午餐放了3個多鐘頭才吃，卻換來不斷嘔吐的慘痛結果，醫師一看就知道原來是「炒飯」害的，是仙人掌桿菌引起的食物中毒。

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肝膽腸胃科醫師葉秉威在節目《健康好生活》中分享，他遇到一位年僅30歲的女患者，因為老闆交代事情比較多，導致中午誤餐，最後晚了3個小時才進食，「一般來說，像這種隔了2、3小時的便當，大家可能就會怕說是不是壞掉，不敢吃了，但這位小姐比較勤儉，後來還是把便當吃完」。

葉秉威指出，女患者下午就感到身體不適，一直到6點多就出現非常嚴重的乾嘔，接下來就開始一直吐，每半小時就吐一次，「吐到受不了，拿著嘔吐袋跑到我的門診來求助。」葉秉威表示，其實一聽到女患者描述病況時，他就馬上問「你中午是不是吃炒飯？」讓女患者感到震驚「欸對！你怎麼知道？」。

葉秉威解釋，這是一個蠻典型的仙人掌桿菌的一種感染，因在顯微鏡下外觀呈現很多小鞭毛，看起來很像仙人掌而得名。環境中其實就有存在這種細菌，很容易藉由一些灰塵或是昆蟲沾到食物後汙染，雖然直接煮起來吃是沒有問題，但若放在室溫下2、3個小時後，細菌就開始大量孳生，毒素開始大量累積，吃進肚就有可能引起仙人掌桿菌的食物中毒。

▲「蛋炒飯」怎炒才會香？過來人吐下鍋順序。（示意圖／取自pixabay）
▲葉秉威醫師指出，其實食物只要放在室溫下超過2、3個小時就會產生大量細菌和毒素，吃下肚就可能引起食物中毒。（示意圖／取自pixabay）
葉秉威提到，仙人掌桿菌感染症狀則分為「嘔吐型」、「腹瀉型」。臨床上常見是嘔吐型，潛伏期較短，約1~5個小時，常見於吃下的澱粉或米飯，大概半小時到1小時後，患者就會出現噁心想吐的症狀，症狀則有噁心、嘔吐、頭暈、發燒、四肢無力等等，但腹瀉狀況極少發生。

另外一種腹瀉型則比較像是腸胃炎，藉由香腸、肉汁這些等等污染後再吃進去，常常以腹瀉、腹痛來為主要症狀，所以一般就會當作腸胃型感冒來處理，嘔吐的話較少見，所以比較不會去特別注意是仙人掌桿菌的問題。不過葉秉威強調，民眾也不用太擔心，吊點滴以及止痛藥治療後就會痊癒。也提醒民眾一定要注意食物新鮮度，否則一不小心就會吃壞肚子，造成不必要的損失。（編輯：詹鎰睿）


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