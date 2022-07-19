午餐放3小時才吃！OL竟爆吐送診　醫師「只問1句」嚇壞她

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葉秉威指出，女患者下午就感到身體不適，一直到6點多就出現非常嚴重的乾嘔，接下來就開始一直吐，每半小時就吐一次，「吐到受不了，拿著嘔吐袋跑到我的門診來求助。」葉秉威表示，其實一聽到女患者描述病況時，他就馬上問「你中午是不是吃炒飯？」讓女患者感到震驚「欸對！你怎麼知道？」。
葉秉威解釋，這是一個蠻典型的仙人掌桿菌的一種感染，因在顯微鏡下外觀呈現很多小鞭毛，看起來很像仙人掌而得名。環境中其實就有存在這種細菌，很容易藉由一些灰塵或是昆蟲沾到食物後汙染，雖然直接煮起來吃是沒有問題，但若放在室溫下2、3個小時後，細菌就開始大量孳生，毒素開始大量累積，吃進肚就有可能引起仙人掌桿菌的食物中毒。
葉秉威提到，仙人掌桿菌感染症狀則分為「嘔吐型」、「腹瀉型」。臨床上常見是嘔吐型，潛伏期較短，約1~5個小時，常見於吃下的澱粉或米飯，大概半小時到1小時後，患者就會出現噁心想吐的症狀，症狀則有噁心、嘔吐、頭暈、發燒、四肢無力等等，但腹瀉狀況極少發生。
另外一種腹瀉型則比較像是腸胃炎，藉由香腸、肉汁這些等等污染後再吃進去，常常以腹瀉、腹痛來為主要症狀，所以一般就會當作腸胃型感冒來處理，嘔吐的話較少見，所以比較不會去特別注意是仙人掌桿菌的問題。不過葉秉威強調，民眾也不用太擔心，吊點滴以及止痛藥治療後就會痊癒。也提醒民眾一定要注意食物新鮮度，否則一不小心就會吃壞肚子，造成不必要的損失。（編輯：詹鎰睿）