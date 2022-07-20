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房市／晚買貴300萬！這縣市漲幅七都最狂

▲新竹縣市有三原因支撐，平均漲幅為七都之最。（圖／NOWnews資料照片）
▲新竹縣市有三原因支撐，平均漲幅為七都之最。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-07-20 08:30:00

信義房屋統計七都今年上半年平均住宅總價，增幅最高為新竹縣市26%，今年上半年平均總價為1598萬，去年同期平均總價為1264萬，「形同晚一年買就貴300萬」；在地房仲分析，竹科的高收入族群支撐、高總價產品仍有剛需支撐、第一季房市仍有餘溫等３原因，支撐新竹縣市今年上半年的平均總價增幅為七都之最。

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信義房屋統計七都平均住宅總價，統計樣本為公寓、華廈、電梯大樓、套房、透天及別墅等住宅產品，排除預售物件，今年上半年七都平均住宅總價增幅分別是新竹縣市26%、台中15%、桃園12%、新北11%、高雄9%、台南2%、台北1%。

今年上半年平均總價增幅高，第１個原因仍是竹科的高收入族群支撐買氣，信義房屋竹北縣三店店長景建鈞觀察，其他區域今年年初交易量受大環境影響明顯下滑，但新竹縣竹北地區的買氣則是今年第二季左右才開始有變化，主要還是竹北地區的人口成長率高、竹科高收入族群多等因素，購屋能力強勁，因此當第一季其他縣市交易量衰退時，竹北的買氣仍然有所支撐。

平均總價增高的第２個原因與高總價產品仍有剛需客戶支撐有關，信義房屋關埔店專案經理李俊毅表示，過去新竹市大坪數產品總價高、市面上物件也少，想換屋的族群，找不到相關物件可買，而今年以來，市場上逐漸有大坪數物件釋出，他舉例，近期有近100坪的物件，開價4980萬、成交4800萬，屋主有些許讓利，也有成交總價6000多萬的物件，買方是從國外回來，有自住需求的族群。

第３個因素與第一季的房市餘溫有關，李俊毅觀察，因股市震盪，許多屋主傾向調節資產入袋為安，因此也會趁第一季房價仍處相對高點調節，加上關埔二期也開發中，相較於關埔特區已來至房價高原期，資金可能挪至低基期的剛發展區域作資產配置。

不過，最近新竹縣市自第二季開始，整體買氣有下滑趨勢，李俊毅觀察，主因在於去年以來，自住剛需已去化得差不多，而其餘的買方看到短短半年內升息2次，加上園區客多對國際政經情勢、股市、房市有一定見解，現階段信心面受影響，轉為觀望；景建鈞表示，隨著第一季過後，整體房市的消息面逐漸轉向，園區客也看到外縣市的交易量縮，以往有追價、搶買情形，在第二季後也逐步減少。

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