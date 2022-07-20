房市／晚買貴300萬！這縣市漲幅七都最狂

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今年上半年平均總價增幅高，第１個原因仍是竹科的高收入族群支撐買氣，信義房屋竹北縣三店店長景建鈞觀察，其他區域今年年初交易量受大環境影響明顯下滑，但新竹縣竹北地區的買氣則是今年第二季左右才開始有變化，主要還是竹北地區的人口成長率高、竹科高收入族群多等因素，購屋能力強勁，因此當第一季其他縣市交易量衰退時，竹北的買氣仍然有所支撐。
平均總價增高的第２個原因與高總價產品仍有剛需客戶支撐有關，信義房屋關埔店專案經理李俊毅表示，過去新竹市大坪數產品總價高、市面上物件也少，想換屋的族群，找不到相關物件可買，而今年以來，市場上逐漸有大坪數物件釋出，他舉例，近期有近100坪的物件，開價4980萬、成交4800萬，屋主有些許讓利，也有成交總價6000多萬的物件，買方是從國外回來，有自住需求的族群。
第３個因素與第一季的房市餘溫有關，李俊毅觀察，因股市震盪，許多屋主傾向調節資產入袋為安，因此也會趁第一季房價仍處相對高點調節，加上關埔二期也開發中，相較於關埔特區已來至房價高原期，資金可能挪至低基期的剛發展區域作資產配置。
不過，最近新竹縣市自第二季開始，整體買氣有下滑趨勢，李俊毅觀察，主因在於去年以來，自住剛需已去化得差不多，而其餘的買方看到短短半年內升息2次，加上園區客多對國際政經情勢、股市、房市有一定見解，現階段信心面受影響，轉為觀望；景建鈞表示，隨著第一季過後，整體房市的消息面逐漸轉向，園區客也看到外縣市的交易量縮，以往有追價、搶買情形，在第二季後也逐步減少。