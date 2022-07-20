麥當勞「皮卡丘置物盒」今天開搶！實品開箱、買法搶先看
今天的麥當勞勢必大排長龍！台灣麥當勞在今（20）日上午11點正式開賣「皮卡丘置物盒」，只要在餐廳或得來速買任一套餐，就可用399元加購，或是單買429元。百萬YouTuber Joeman更以35秒短片搶先開箱，意外曝光「皮卡丘置物盒」隱藏亮點。
Joeman稍早公開麥當勞「皮卡丘置物盒」35秒開箱影片，影片中提到置物盒採全亮面設計，宛如仿真縮小版皮卡丘，背後尾巴設計成可開蓋收納空間，整體大小高23.5公分、寬21公分，類似遊樂園的卡通爆米花桶，不過內部空間是不規則狀，很難整齊收納太多東西，Joeman也開玩笑說，適合用來放小東西或是偷藏私房錢。頭頂兩側有方便攜帶的提把之外，更意外曝光隨附「寶可夢卡牌專用收納盒」，讓人有點意外之喜。
「皮卡丘置物盒」全台僅限量8萬份，售完為止。今（20）日起上午11點開賣，在餐廳或得來速買任一套餐可用399元加購，或是單買售價429元。每份套餐可加購1個，每人每次限買兩個。雖然有不少網友看衰，認為收納效果並不實用，反問「這可以收納什麼」、「誰會帶這麼難用的東西出門」、「寧願用399買10個皮卡丘圖案的黑丸嫩仙草」，不過根據過往銷售經驗，通常等不及檔期結束，開賣不久就會全數被搶光。
除了「皮卡丘置物盒」開搶之外，人氣點心「香蕉巧克力風味雙餡派」今（20）日起至8月16日也同步開賣，並換上伊布包裝強勢回歸，單點45元。活動期間內還加碼推出「寶可夢主題包裝」，買麥當勞分享盒與中杯冷飲就可收藏皮卡丘、快龍、伊布、超夢，限定包裝用完為止。
近期除了全家開賣寶可夢仙草奶凍、HOLA推出逾50款寶可夢家居單品之外，眼尖網友也發現7-ELEVEN的寶可夢造型棒棒軟糖（49元），即日起至7月26日限時特價25元，不只有皮卡丘和伊布造型，還意外挖出小火龍。網友大推：「一支25元可以接受，別問我好不吃，這不是拿來吃的，而是閒暇時一邊露出癡漢笑容一邊拿來欣賞的。」立刻引發眾人附和：「好想要滴煉乳在他們臉上」、「有買過，覺得很可愛也滿好吃的」、「會捨不得吃」。