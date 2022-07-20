COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

麥當勞「皮卡丘置物盒」今天開搶！實品開箱、買法搶先看

▲麥當勞今日起推出皮卡丘置物盒、伊布包裝的雙餡派，以及寶可夢主題包裝的分享盒。（圖／業者提供）
▲麥當勞今日起推出皮卡丘置物盒、伊布包裝的雙餡派，以及寶可夢主題包裝的分享盒。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-20 00:12:012022-07-20 01:11:29

今天的麥當勞勢必大排長龍！台灣麥當勞在今（20）日上午11點正式開賣「皮卡丘置物盒」，只要在餐廳或得來速買任一套餐，就可用399元加購，或是單買429元。百萬YouTuber Joeman更以35秒短片搶先開箱，意外曝光「皮卡丘置物盒」隱藏亮點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Joeman稍早公開麥當勞「皮卡丘置物盒」35秒開箱影片，影片中提到置物盒採全亮面設計，宛如仿真縮小版皮卡丘，背後尾巴設計成可開蓋收納空間，整體大小高23.5公分、寬21公分，類似遊樂園的卡通爆米花桶，不過內部空間是不規則狀，很難整齊收納太多東西，Joeman也開玩笑說，適合用來放小東西或是偷藏私房錢。頭頂兩側有方便攜帶的提把之外，更意外曝光隨附「寶可夢卡牌專用收納盒」，讓人有點意外之喜。

「皮卡丘置物盒」全台僅限量8萬份，售完為止。今（20）日起上午11點開賣，在餐廳或得來速買任一套餐可用399元加購，或是單買售價429元。每份套餐可加購1個，每人每次限買兩個。雖然有不少網友看衰，認為收納效果並不實用，反問「這可以收納什麼」、「誰會帶這麼難用的東西出門」、「寧願用399買10個皮卡丘圖案的黑丸嫩仙草」，不過根據過往銷售經驗，通常等不及檔期結束，開賣不久就會全數被搶光。

▲雖然有網友認為收納空間並不實用，不過對粉絲來說，能裝什麼不重要，能搶到才是重點。（圖／翻攝Joeman YouTube）
▲雖然有網友認為收納空間並不實用，不過對粉絲來說，能裝什麼不重要，能搶到才是重點。（圖／翻攝Joeman YouTube）
除了「皮卡丘置物盒」開搶之外，人氣點心「香蕉巧克力風味雙餡派」今（20）日起至8月16日也同步開賣，並換上伊布包裝強勢回歸，單點45元。活動期間內還加碼推出「寶可夢主題包裝」，買麥當勞分享盒與中杯冷飲就可收藏皮卡丘、快龍、伊布、超夢，限定包裝用完為止。

▲人氣點心「香蕉巧克力風味雙餡派」換上伊布包裝，今日起強勢回歸限時開賣，單點45元。（圖／麥當勞提供）
▲人氣點心「香蕉巧克力風味雙餡派」換上伊布包裝，今日起強勢回歸限時開賣，單點45元。（圖／麥當勞提供）
▲麥當勞分享盒(大)包裝是皮卡丘搭配快龍、麥當勞分享盒(小)包裝是伊布搭配超夢。（圖／麥當勞提供）
▲麥當勞分享盒(大)包裝是皮卡丘搭配快龍、麥當勞分享盒(小)包裝是伊布搭配超夢。（圖／麥當勞提供）
▲活動期間中杯冷飲是超可愛的皮卡丘紙杯。（圖／麥當勞提供）
▲活動期間中杯冷飲是超可愛的皮卡丘紙杯。（圖／麥當勞提供）
近期除了全家開賣寶可夢仙草奶凍、HOLA推出逾50款寶可夢家居單品之外，眼尖網友也發現7-ELEVEN的寶可夢造型棒棒軟糖（49元），即日起至7月26日限時特價25元，不只有皮卡丘和伊布造型，還意外挖出小火龍。網友大推：「一支25元可以接受，別問我好不吃，這不是拿來吃的，而是閒暇時一邊露出癡漢笑容一邊拿來欣賞的。」立刻引發眾人附和：「好想要滴煉乳在他們臉上」、「有買過，覺得很可愛也滿好吃的」、「會捨不得吃」。

▲網友分享7-11開賣的寶可夢棒棒軟糖，7月26日前特價25元，以近半價促銷入手很超值。（圖／網友提供）
▲網友分享7-11開賣的寶可夢棒棒軟糖，7月26日前特價25元，以近半價促銷入手很超值。（圖／網友提供）

HOLA今開賣寶可夢單品！逾50款新品搶先看：爽抽3款盒玩

星巴克「連喝20天」買1送1　「草莓巴西莓星沁爽」首曝光

快看證件！連中3數字　上千元「燒肉雙人套餐」破盤777元

小七變大七？第一萬家7-11搶先看　變百貨「先幫店員QQ」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀