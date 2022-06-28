萌爆了！全家開賣「寶可夢仙草奶凍」 仙女紅茶強勢回歸
今夏最萌甜品催生！全家超商和黑丸嫩仙草合作，共同推出「寶可夢仙草奶凍」，共有皮卡丘、伊布2款，吃完後的杯子還能回收再利用，自行DIY製作寶可夢果凍，而大受好評的仙女紅茶也將於明（29）日起回歸。7-ELEVEN則有逾30款抗暑新品，包括冰品、飲品、酒類，火力全開大搶夏季商機。
全家超商和黑丸嫩仙草共同推出「寶可夢仙草奶凍」，共有皮卡丘、伊布2款，明（29）日起正式開賣。採用關西仙草甘慢火熬煮，加上冰涼奶油球，勢必成為夏天人氣甜點，吃完的杯子還可以留下來自己製作寶可夢果凍，售價39元。
飲料部分，這次和藝人Lulu、小樂吳思賢的手搖店品牌coffee.tea.or獨家合作，開發出「蜜曬紅茶」、「蜜柚金鳳烏龍茶」兩款茶飲，兩款皆35元。廣受好評的私品茶「仙女紅茶系列」也將於明（29）日強勢回歸，6月29日至7月12日期間，「仙女紅茶系列」每項商品推出5至10元不等折扣。
7-ELEVEN自2019年起每年和GODIVA獨家合作一檔冰品，平均上市2周就能賣掉25萬支，相當於「每5秒售出1支」，今年聯手推出「GODIVA熟可可粒杏仁黑巧克力流心雪糕」，單支99元，7月7日前使用OPENPOINT點數1點，就可用89元優惠價購買。