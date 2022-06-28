COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

萌爆了！全家開賣「寶可夢仙草奶凍」　仙女紅茶強勢回歸

▲全家超商和黑丸嫩仙草合作，明日起開賣「寶可夢仙草奶凍」，共有皮卡丘、伊布2款，售價39元。（圖／業者提供）
▲全家超商和黑丸嫩仙草合作，明日起開賣「寶可夢仙草奶凍」，共有皮卡丘、伊布2款，售價39元。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-28 11:15:012022-06-28 12:05:30

今夏最萌甜品催生！全家超商和黑丸嫩仙草合作，共同推出「寶可夢仙草奶凍」，共有皮卡丘、伊布2款，吃完後的杯子還能回收再利用，自行DIY製作寶可夢果凍，而大受好評的仙女紅茶也將於明（29）日起回歸。7-ELEVEN則有逾30款抗暑新品，包括冰品、飲品、酒類，火力全開大搶夏季商機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全家超商和黑丸嫩仙草共同推出「寶可夢仙草奶凍」，共有皮卡丘、伊布2款，明（29）日起正式開賣。採用關西仙草甘慢火熬煮，加上冰涼奶油球，勢必成為夏天人氣甜點，吃完的杯子還可以留下來自己製作寶可夢果凍，售價39元。

▲「寶可夢仙草奶凍」共有皮卡丘、伊布2款，售價39元。（圖／全家提供）
▲「寶可夢仙草奶凍」共有皮卡丘、伊布2款，售價39元。（圖／全家提供）
▲「寶可夢仙草奶凍」共有皮卡丘、伊布2款，售價39元。（圖／全家提供）
▲「寶可夢仙草奶凍」共有皮卡丘、伊布2款，售價39元。（圖／全家提供）
飲料部分，這次和藝人Lulu、小樂吳思賢的手搖店品牌coffee.tea.or獨家合作，開發出「蜜曬紅茶」、「蜜柚金鳳烏龍茶」兩款茶飲，兩款皆35元。廣受好評的私品茶「仙女紅茶系列」也將於明（29）日強勢回歸，6月29日至7月12日期間，「仙女紅茶系列」每項商品推出5至10元不等折扣。

▲coffee.tea.or蜜曬紅茶、蜜柚金鳳烏龍茶，單件30元。（圖／全家提供）
▲coffee.tea.or蜜曬紅茶、蜜柚金鳳烏龍茶，單件30元。（圖／全家提供）
7-ELEVEN自2019年起每年和GODIVA獨家合作一檔冰品，平均上市2周就能賣掉25萬支，相當於「每5秒售出1支」，今年聯手推出「GODIVA熟可可粒杏仁黑巧克力流心雪糕」，單支99元，7月7日前使用OPENPOINT點數1點，就可用89元優惠價購買。
 

▲GODIVA熟可可粒杏仁黑巧克力流心雪糕，售價99元。（圖／7-ELEVEN提供）
▲GODIVA熟可可粒杏仁黑巧克力流心雪糕，售價99元。（圖／7-ELEVEN提供）

快衝全家！買飲料冰品送「來貘杯」：29元換馬來貘開瓶器

傳訊就好！半數年輕人有「電話恐懼症」：看到來電想掛斷

上班族怕什麼？「獨自簡報」只排第二：這點嚇到快閃尿

「黃金鴉片泡菜」賣翻！內行做法公開：簡單到手殘黨都會

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀