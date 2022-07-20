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渣男同事外遇狂放閃！帶小三聚餐爽翻　老司機曝1招擊斃

▲一名網友在網路上抱怨，同部門同事外遇就算了，作風還相當高調，甚至帶著小三出席員工聚餐。（示意圖／取自pixabay）
▲一名網友在網路上抱怨，同部門同事外遇就算了，作風還相當高調，甚至帶著小三出席員工聚餐。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-07-20 08:28:392022-07-20 08:39:16

若是身邊親友外遇，你會選擇包庇還是舉發呢？近日就有一名網友在網路上抱怨，同部門同事外遇就算了，作風還相當高調，甚至帶著小三出席員工聚餐，讓他忍不住問「幹嘛帶她來？」沒想到卻因此被對方討厭，導致上班氣氛變超怪，對此感到十分無奈，貼文一出立即引發熱議。 

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該名網友昨（19）日在臉書「匿名公社」中發文，他表示同部門的同事外遇了，還在上班時到處炫耀和小三玩得多瘋，更在員工聚餐時將女方帶來，「老闆沒看過他老婆，以為那是他老婆就沒說什麼，但同部門的都知道那是小三」，害全場吃飯瀰漫著尷尬，同事不斷和小三曬恩愛，小三也很熱情地找話題和大家聊天，這讓原PO最後受不了，忍不住問「幹嘛帶她來」，對方回「帶女朋友來聚餐又沒怎樣，她也說想認識一下工作的同事」，這之後卻開始對原PO感到不滿，導致上班氣氛變得超怪，讓原PO無奈嘆：「不知道怎麼處理⋯」 

▲菲律賓西達沃省的自治市市長近期在臉書透露，單身員工只要在情人節當天成功約會，就可以得到約會津貼，而且可以放假。（示意圖／Pixabay）
▲一名網友在網路上抱怨，同部門同事外遇就算了，作風還相當高調，甚至帶著小三出席員工聚餐。（示意圖／Pixabay）
貼文一出，網友紛紛留言，「這麼積極又強勢、一點也不想隱藏自己的小三，過陣子應該會有一陣腥風血雨」、「你們準備好爆米花、瓜子和板凳等看戲就好」、「對婚姻不忠誠的人，別想說對工作有多少忠誠和熱誠，有這種同事還真倒霉」、「這麼高調，麻煩先買好飲料瓜子等看戲」、「外遇還這麼高調，非一般人」、「是我就一直誇他說這個女朋友比上次的漂亮多了」。 

還有網友建議，「那太簡單了，你帶他老婆一起參加活動」、「三觀不正的同事，直接蒐證據給他老婆，還客氣什麼⋯反正知道的人那麼多，也抓不到你」、「證據收集起來然後拿去給他老婆看，就可以看好戲了」、「同事聚餐有拍照吧！幫他公開po出來，最好放公司的網站上，暗示老婆來看看」、「告知她元配，一有活動就通知元配來個偶遇」、「只好把照片匿名寄信送給他老婆了，我們幫忙蒐證也是功德一件對不對」、「自己把弱點交出來，那還等什麼，捅炸他啊」。（編輯：賴禹妡） 

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