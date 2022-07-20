動滋健身券登記到今天！記者實測官網順暢　優惠業者曝光

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對於網站連線速度一度緩慢，體育署表示，已請中華電信處理，「目前可以登記，只是速度較慢，因為20幾萬人同時上來，70幾台主機要消化」。《NOWnews今日新聞》記者今早實測，現在網站速度相當順暢、完全不卡卡，簡單輸入個資後馬上獲得「登記動滋健身券成功」畫面，還沒登記的民眾可以把握時間再試試，登記時間將至7/20晚間23時59分為止。
體育署提醒民眾，3款動滋券包括500元動滋券、200元動滋加碼券、及這次的1000元動滋健身券，抵用期限都是至8/31，呼籲中籤民眾儘早在抵用期限前至「做運動」、「看比賽」的合作店家進行消費抵用。
為配合這次「動滋健身券」加碼，不少知名業者積極推出搭配促銷方案，目前包括有24小時健身中心AlldaySports、Anytime Fitness，瑜珈專業會館True Yoga、World Gym、成吉思汗健身俱樂部等，以及永和、泰山、宜蘭國民運動中心健身房等多家業者紛紛響應，合作店家約有1600家，民眾可至「動滋網－合作店家」搜尋符合的合作業者。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。