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動滋健身券登記到今天！記者實測官網順暢　優惠業者曝光

▲動滋健身券1000元登記超熱烈，官網一度塞爆無限轉圈圈疑似當機進不去。今天最後登記截止日，《NOWnews今日新聞》記者實測，現在網站速度順暢不卡卡，輸入個資後馬上獲得「登記動滋健身券成功」畫面。響應優惠業者曝光，健身房、瑜珈會館、國民運動中心通通可以使用。（圖／翻攝自動滋網）
▲動滋健身券1000元登記超熱烈，官網一度塞爆無限轉圈圈疑似當機進不去。今天最後登記截止日，《NOWnews今日新聞》記者實測，現在網站速度順暢不卡卡，輸入個資後馬上獲得「登記動滋健身券成功」畫面。響應優惠業者曝光，健身房、瑜珈會館、國民運動中心通通可以使用。（圖／翻攝自動滋網）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-20 12:09:25

教育部體育署加碼推出「動滋健身券1000元」共30萬份，受到民眾熱烈歡迎，官網開放登記後一度塞爆，不少人哀嚎無限轉圈圈，網友氣炸根本當機進不去。今（20）日是最後登記截止日，《NOWnews今日新聞》記者實測，現在網站速度順暢不卡卡，輸入個資後馬上獲得「登記動滋健身券成功」畫面，還沒登記的民眾可以再試試。這波活動合作的優惠業者也很踴躍，從24小時健身俱樂部、瑜珈會館到國民運動中心健身房等都響應。

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如何搶領「動滋健身券1000元」？大家最想知道的7大QA懶人包，誰能登記、何時抽籤、如何領用通通一文看懂。雖然「動滋網」官網直到昨天仍數度卡卡，民眾紛紛哀嚎一直無限轉圈圈，「根本進不去網站」；有網友氣炸表示「當機啦」。

▲動滋健身券1000元登記超熱烈，官網一度塞爆無限轉圈圈疑似當機進不去。今天最後登記截止日，《NOWnews今日新聞》記者實測，現在網站速度順暢不卡卡，輸入個資後馬上獲得「登記動滋健身券成功」畫面。響應優惠業者曝光，健身房、瑜珈會館、國民運動中心通通可以使用。（圖／翻攝自動滋網）
▲動滋網今天最後登記截止日，《NOWnews今日新聞》記者實測，現在網站速度順暢不卡卡，還沒完成登記的民眾可以再試試。（圖／翻攝自動滋網）
對於網站連線速度一度緩慢，體育署表示，已請中華電信處理，「目前可以登記，只是速度較慢，因為20幾萬人同時上來，70幾台主機要消化」。《NOWnews今日新聞》記者今早實測，現在網站速度相當順暢、完全不卡卡，簡單輸入個資後馬上獲得「登記動滋健身券成功」畫面，還沒登記的民眾可以把握時間再試試，登記時間將至7/20晚間23時59分為止。

體育署提醒民眾，3款動滋券包括500元動滋券、200元動滋加碼券、及這次的1000元動滋健身券，抵用期限都是至8/31，呼籲中籤民眾儘早在抵用期限前至「做運動」、「看比賽」的合作店家進行消費抵用。

▲動滋健身券登記、領用時間。（圖／翻攝自動滋網）
▲動滋健身券登記、領用時間。（圖／翻攝自動滋網）
為配合這次「動滋健身券」加碼，不少知名業者積極推出搭配促銷方案，目前包括有24小時健身中心AlldaySports、Anytime Fitness，瑜珈專業會館True Yoga、World Gym、成吉思汗健身俱樂部等，以及永和、泰山、宜蘭國民運動中心健身房等多家業者紛紛響應，合作店家約有1600家，民眾可至「動滋網－合作店家」搜尋符合的合作業者。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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