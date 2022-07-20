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嘉義人吃起來！藏壽司「9折招待」　七夕限定草莓千層

▲藏壽司正式插旗嘉義博愛路打造首座土藏造型店，7/26試營運、8/2正式開幕，七夕情人節期間限定「草莓千層蛋糕」必吃。試營運期間參加Facebook臉書活動即可享有「9折招待」；滿額再送名偵探柯南文件夾。（圖／取自藏壽司官網）
▲藏壽司正式插旗嘉義博愛路打造首座土藏造型店，7/26試營運、8/2正式開幕，七夕情人節期間限定「草莓千層蛋糕」必吃。試營運期間參加Facebook臉書活動即可享有「9折招待」；滿額再送名偵探柯南文件夾。（圖／取自藏壽司官網）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-20 11:24:27

嘉義人有口福了！藏壽司正式宣佈插旗嘉義博愛路，打造地區首座土藏造型店7/26試營運、8/2正式開幕。7/26～8/8試營運期間參加Facebook臉書活動即可享有「9折招待」；全店滿額再送名偵探柯南文件夾。七月全新「麻辣赤蝦」等三款壽司、炎夏「盛夏芒果白玉聖代」等三款甜點搶先上市，七夕情人節期間限定「草莓千層蛋糕」必吃。台灣壽司郎則首次跨界聯名mofusand貓福珊迪一起療癒大家！

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藏壽司為第二間進駐嘉義的「嘉義博愛路店」，打造首座土藏屋造型，帶來濃厚日本風情，距離火車站只需步行5分鐘，還提供專屬停車場。即將於7/26搶先試營運至8/8，所有民眾凡參加Facebook活動，用餐即可享有9折用餐優惠。

▲藏壽司嘉義博愛路店，進駐地區首間土藏造型店鋪。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司嘉義博愛路店，進駐地區首間土藏造型店鋪。（圖／藏壽司提供）
凡至嘉義博愛路店消費滿1,000元，完成按讚追蹤官方Facebook或Instagram，至櫃台出示畫面，再送名偵探柯南滿額禮，首波4款祭出電影主題系列，竟藏有柯南與安室透換上藏壽司制服的特別聯名款，後續包括筆記本或墊板共12種款式，（數量有限、送完為止）。

▲藏壽司嘉義博愛路店，名偵探柯南限定滿額贈禮。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司嘉義博愛路店，名偵探柯南限定滿額贈禮。（圖／藏壽司提供）
七月全新三款壽司以清涼海味主打，微辣開胃的鮮甜大生鮮蝦打造「麻辣赤蝦」，口感獨特的「花枝佐石澤沙拉醬」，還有人氣必吃的濃郁焦香「炙烤起司扇貝」。

▲藏壽司七月新品，左起：花枝佐石澤沙拉醬、麻辣赤蝦、炙烤起司扇貝。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司七月新品，左起：花枝佐石澤沙拉醬、麻辣赤蝦、炙烤起司扇貝。（圖／藏壽司提供）
炎夏專屬甜點季，全新推出當季酸甜誘人的「盛夏芒果白玉聖代」，鐵粉必吃的泡芙新推鮮濃微甜的「巧克力脆餅泡芙塔」；最不能錯過的就是七夕情人節7/19～8/15限時推出「草莓千層蛋糕」，夢幻粉紅泡泡戀愛感十足。

▲藏壽司三款全新夏日甜點，左起：巧克力脆餅泡芙塔 、盛夏芒果白玉聖代、草莓千層蛋糕。（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司三款全新夏日甜點，左起：巧克力脆餅泡芙塔 、盛夏芒果白玉聖代、草莓千層蛋糕。（圖／藏壽司提供）
台灣壽司郎也首次跨界聯名超萌喵喵，攜手mofusand貓福珊迪一起療癒大家！貓奴絕對融化的mofusand貓福珊迪偷吃壽司、疊抱萌變貓咪軍艦、 和柴犬好友排排坐吃冰畫面，傲嬌、呆萌一次滿足！活動期間內消費達指定金額，並參加台灣壽司郎粉絲專頁按讚活動，即可獲得「壽司郎×mofusand貓福珊迪」A5粉彩筆記本、A4雙層資料夾及外出小提袋等聯名周邊商品。

▲台灣壽司郎超萌mofusand貓福珊迪聯名週邊，爆可愛外出小提袋必收！（圖／台灣壽司郎提供）
▲台灣壽司郎超萌mofusand貓福珊迪聯名周邊，爆可愛外出小提袋必收！（圖／台灣壽司郎提供）
7/20起單筆消費滿800元以上，可獲「壽司郎×mofusand貓福珊迪」A5粉彩筆記本乙本，（全台店鋪4款共19,800本）；8/1起單筆消費滿800元以上，可獲「壽司郎×mofusand貓福珊迪」A4雙層資料夾乙個，（全台店鋪4款共19,600個）；8/11起單筆消費滿1200元以上，可獲「壽司郎×mofusand貓福珊迪」外出小提袋乙只，（全台店鋪共4,800個），以上皆數量有限送完為止。

▲貓奴必淪陷！「壽司郎×mofusand貓福珊迪」萌翻今夏。（圖／台灣壽司郎提供）
▲貓奴必淪陷！「壽司郎×mofusand貓福珊迪」萌翻今夏。（圖／台灣壽司郎提供）

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