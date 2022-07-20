嘉義人吃起來！藏壽司「9折招待」　七夕限定草莓千層

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凡至嘉義博愛路店消費滿1,000元，完成按讚追蹤官方Facebook或Instagram，至櫃台出示畫面，再送名偵探柯南滿額禮，首波4款祭出電影主題系列，竟藏有柯南與安室透換上藏壽司制服的特別聯名款，後續包括筆記本或墊板共12種款式，（數量有限、送完為止）。
七月全新三款壽司以清涼海味主打，微辣開胃的鮮甜大生鮮蝦打造「麻辣赤蝦」，口感獨特的「花枝佐石澤沙拉醬」，還有人氣必吃的濃郁焦香「炙烤起司扇貝」。
炎夏專屬甜點季，全新推出當季酸甜誘人的「盛夏芒果白玉聖代」，鐵粉必吃的泡芙新推鮮濃微甜的「巧克力脆餅泡芙塔」；最不能錯過的就是七夕情人節7/19～8/15限時推出「草莓千層蛋糕」，夢幻粉紅泡泡戀愛感十足。
台灣壽司郎也首次跨界聯名超萌喵喵，攜手mofusand貓福珊迪一起療癒大家！貓奴絕對融化的mofusand貓福珊迪偷吃壽司、疊抱萌變貓咪軍艦、 和柴犬好友排排坐吃冰畫面，傲嬌、呆萌一次滿足！活動期間內消費達指定金額，並參加台灣壽司郎粉絲專頁按讚活動，即可獲得「壽司郎×mofusand貓福珊迪」A5粉彩筆記本、A4雙層資料夾及外出小提袋等聯名周邊商品。
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