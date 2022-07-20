車門打開女兒「一條腿消失」！驚悚照嚇壞萬人：太危險了
馬路因長時間的使用和暴露，難免會出現一些坑洞和破損，因此用路人無論何時都需注意身邊環境，不過卻有一名民眾表示，女兒從車上開車門離開時卻「突然消失」，仔細一看竟是踩入路邊坑洞，現場照片一出嚇壞許多網友，貼文也隨即掀起熱議。
一名媽媽在臉書社團「爆廢公社2館」發文表示「下車時真的要注意路邊環境，確保孩子的安全，開車門讓小孩下車，人掉到路邊洞裡，整整一隻腳踩進去」，只見附圖中，女孩左腳幾乎整隻踩進坑洞，只能勉強用雙手支撐自己，原PO拍完照馬上就把孩子拉起來，「身上沒有受傷，整個過程小孩都沒哭，但有喊我把他抱起來」
經歷此事件，原PO無奈表示「政府應該好好把關施工品質」，不少網友也紛紛聲援「超危險的，這真的要通報，萬一是老人就不敢想像」、「不管大人小孩，處處都要小心」、「也太可怕了，幸好裡面沒尖銳物」、「妹妹真的很勇敢，辛苦了」、「真的會嚇死，要再觀察一下看有沒有受傷」、「想到小時候也摔過類似的洞…膝蓋還留一個疤」。
但原PO事發當下先拍照的舉動，也引起一些網友批評「原來摔倒是先拍照而不是先把她抓起來」、「還有時間拍照」、「先拍照再PO上網，小女孩一定很想哭」、「竟然還有時間拍照」；不過也有人反擊「本來就是要先拍照當證據自保啊」、「發生事情先拍照給政府單位也沒錯啊！不然以為民眾說說的而已」。（編輯：張志浩）