消基會抽驗燃料膏2件成分不符規定！「1動作」恐引發爆燃
平價小火鍋、臭臭鍋或是餐廳蒸魚料理很常使用「燃料膏」作為加熱的燃料，但燃料膏燃燒時揮發的氣體有時候在通風環境不好的情況下，會導致消費者眼睛感到不適，或是在添加燃料膏的時候引發「爆燃」（瞬燃）導致燙傷危害。消費者文教基金會今（20）日語經濟部標準檢驗局公布市售燃料膏檢測，在市面上購買10件燃料膏商品檢驗其主要成分與中文標示，其中有2件商品主要成分不符規定，4件中文標示不符規定。消基會特別提醒，民眾在用餐時如果需要添加燃料膏，務必要請商家更換器皿再添加，以免造成危險。
經濟部標準檢驗局第三組組長謝孟傑指出，燃料膏使用上會產生明火，有明顯的風險存在，有2件主要成分不符規定的產品，標示內容物為99.9%的甲醇，實際上卻只有66.8%，另外2件產品標示「酒精膏」，其實內容物為甲醇，根本不是酒精（乙醇），其他產品問題還包括製造日期、有效日期、產地有缺漏。
經濟部中部辦公室視察蔡文慧說，上述標示不符合規定的產品，已請轄管地方政府要求業者改正，其中3件已經改正，另有1件已下架。
消基會檢驗委員會委員麥富德表示，過往稱為「酒精膏」的產品如今證明為「燃料膏」是正確的事情，因為這類產品主要以甲醇為大宗，部分才是乙二醇、乙醇，如果使用乙醇比較沒有毒性問題，但甲醇對身體危害很大。更重要的是，燃料膏燃燒時，如果是甲醇火焰非常大，但甲醇其實沒有火焰，所以內容物有添加什麼在其中讓人有危險疑慮，消費者其實使用上看到有下方黃色的火焰，就要提高警覺。
麥富德強調，如果業者在使用過程中直接添加燃料膏補充，或是小朋友不慎潑水進去，都有可能產生「爆燃」的現象，是非常危險的動作。特別呼籲大家應該要一次性使用燃料膏，如果用完了，應該換一個器皿而不是直接添加，使用上最好也也要在通風的環境，以免一氧化碳累積造成危險。