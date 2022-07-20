COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

麥當勞「魔王級得來速」地點曝！老司機認證：技術差別來

▲麥當勞憑藉獨特的薯條風味，加上時不時推出新產品和復刻產品，在台灣速食界穩坐一哥的位置，其「得來速」的設立更造福許多開車前往的人們。（示意圖／記者張勵德攝）
▲麥當勞憑藉獨特的薯條風味，加上時不時推出新產品和復刻產品，在台灣速食界穩坐一哥的位置，其「得來速」的設立更造福許多開車前往的人們。（示意圖／記者張勵德攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-20 11:03:42

麥當勞憑藉獨特的薯條風味，加上時不時推出新產品和復刻產品，在台灣速食界穩坐一哥的位置，其「得來速」的設立更造福許多開車前往的人們，不過由於店家地形，得來速的路線、動線的設計也會有所不同，一名網友近日就分享自己遇到「魔王級」通道的經驗，更直言比考駕照還難。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，崩潰寫下「買個薯條，比考駕照還難」，並貼上照片，只見附圖中，前方的得來速的車道相當狹窄，不僅只能容納一輛汽車通過，兩邊牆壁和後視鏡的距離幾乎緊貼，原PO前方的轎車輪胎，也快要行駛到兩側地上黃線，看起來壓迫感十足。

▲（圖／翻攝自爆廢公社公開版）
▲得來速的車道相當狹窄，不僅只能容納一輛汽車通過，兩邊牆壁和後視鏡的距離幾乎緊貼。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）
貼文曝光引起關注，網友展開熱烈討論，「為了薯條，必須克服」、「真的好窄喔，感覺有夠難」、「這我的車進去絕對一直嗶嗶叫」、「這好可怕，我去的話，這包薯條一定很貴」、「幽閉恐懼症發作」、「還好吧，又沒什麼」、「新手一定會怕，這老司機應該都輕鬆過」。

此外，由於路線環境太特殊，也有內行立刻認出，這間麥當勞門市位於台北的重慶北路四段，「進去兩次之後，就不敢了」、「我開WISH經過這間麥當勞，繞進去得來速買才知道，原來是要先考驗技術才能領餐」、「這是出了名的駕照考場啊哈哈」、「這個麥當勞得來速車道真的很窄，技術不好還是乖乖停車買吧」。（編輯：張志浩）

麥當勞點完餐藏「1規則」！店員揭正解：到底多少人不知

麥當勞「20年前絕版神物」進垃圾車！粉絲驚：當年排超久

麥當勞突關一堆「光速走下坡」？老饕揭隱藏改變：太明顯

麥當勞「3種陷阱點法」被識破！店員認了：不懂每次都虧

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀