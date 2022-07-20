麥當勞「魔王級得來速」地點曝！老司機認證：技術差別來
麥當勞憑藉獨特的薯條風味，加上時不時推出新產品和復刻產品，在台灣速食界穩坐一哥的位置，其「得來速」的設立更造福許多開車前往的人們，不過由於店家地形，得來速的路線、動線的設計也會有所不同，一名網友近日就分享自己遇到「魔王級」通道的經驗，更直言比考駕照還難。
該網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，崩潰寫下「買個薯條，比考駕照還難」，並貼上照片，只見附圖中，前方的得來速的車道相當狹窄，不僅只能容納一輛汽車通過，兩邊牆壁和後視鏡的距離幾乎緊貼，原PO前方的轎車輪胎，也快要行駛到兩側地上黃線，看起來壓迫感十足。
貼文曝光引起關注，網友展開熱烈討論，「為了薯條，必須克服」、「真的好窄喔，感覺有夠難」、「這我的車進去絕對一直嗶嗶叫」、「這好可怕，我去的話，這包薯條一定很貴」、「幽閉恐懼症發作」、「還好吧，又沒什麼」、「新手一定會怕，這老司機應該都輕鬆過」。
此外，由於路線環境太特殊，也有內行立刻認出，這間麥當勞門市位於台北的重慶北路四段，「進去兩次之後，就不敢了」、「我開WISH經過這間麥當勞，繞進去得來速買才知道，原來是要先考驗技術才能領餐」、「這是出了名的駕照考場啊哈哈」、「這個麥當勞得來速車道真的很窄，技術不好還是乖乖停車買吧」。（編輯：張志浩）