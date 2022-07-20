哥吉拉之亂鬧翻天！衝突「最大導火線」是它：不吵架都難

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由於今年上半年有許多名人因「出軌導致婚變」的消息，「外遇出軌」成為民眾最熱議的離婚主要原因之一，相關討論串下的留言如「不懂為什麼要隨便結婚又劈腿」、「偷吃真的很不應該」等；此外，討論區中也有網友發文請益「如果老公有小三，該怎麼辦？」引發社群熱議，不少網友紛紛留言建議，如「一定要離婚啊，要體面地找到自己的幸福」、「不要浪費自己的青春和快樂在不值得的人身上」等，表示對於伴侶的出軌行徑應採取「零容忍」態度。
不僅如此，「家庭暴力」也被認為是導致夫妻失和的一大常見因素，過去曾有網友發文詢問「該如何應對伴侶時常恐嚇、脅迫自己和小孩安全」，引來網友高度關注，如「動手有一就有二，快尋求法律途徑離婚吧」、「忍一時不會風平浪靜，可以在網路上找婦女團體求助」等，建議當事人盡快採取適當措施，避免造成自己和孩子面臨更大風險。
另一方面，夫妻相處時「觀念不合」也是造成離婚的常見主因，以近期哥吉拉事件為例，不少網友認為「雙方價值觀不一致」是衝突導火線之一，留言如「不懂得尊重伴侶興趣的人，就快點離一離吧」、「夫妻價值觀不合，就算今天沒發生這件事，估計改天也會因為別的事吵架」，也有網友建議，「夫妻之間平時就要多加溝通、包容彼此並取得共識，建立對彼此的尊重」才是減少衝突的秘訣。
《Social Lab社群實驗室》總結，每對夫妻都會希望自己的婚姻能夠幸福美滿，但卻難免會在婚後生活中遭遇挫折，倘若已經嘗試過溝通、相處卻仍然未見成效，則離婚自然也可以是一種選擇，但無論如何，希望大家都能成熟面對彼此，穩健對待關係，不要造成更大的傷害與消磨。（編輯：張志浩）