開小車加油「結帳快2000元」！他見發票愣：20公升跑去哪
開車加完油一定要檢查發票！一名網友透露，家中長輩日前開著國產的小型掀背車出門加油，明明該車款油箱容量只有3、40公升，最後加完油竟要付將近2000元，讓長輩感到十分不合理，細看才發現還有超過20公升的油打在發票上，卻沒加進車內，當場不翼而飛，令他質疑案情不單純。
該名網友18日在臉書「爆廢公社二館」中貼文，他表示家中長輩日前開國產掀背車出門加油，加的是95無鉛汽油， 依照中油網站上的數據，當天價格為每公升31元，而該款車的油箱容量為3、40公升，也就是說換算下來，從0加到滿最貴也只要1400元左右。
不過，當長輩拿到發票時，發現金額竟要1921元，上頭數據顯示這次總共加了61.96公升的油，但該車油箱容量為3、40公升，等於多出來超過20公升的油不見蹤影，讓他回家越想越不對勁，進而發現這件事。
貼文曝光後，網友們也覺得怪異，「一開始加的時候油表有歸零嗎」、「先問問是否有另外帶桶子去裝油」、「我加滿也才快一千而已，這可以加兩台了欸」、「前面的人發票忘記拿走了」、「可能是上一台車加完沒歸0」、「會不會是拿錯發票了」、「有可能結錯台」、「可能是員工搞錯對應機台發票給錯客人了」、「確定油表有歸零嗎？之前加油有一次沒歸零跟我收錢結果半滴油都沒加進去被我發現」。
而原PO也指出，目前已反應給加油站，但尚未得到回應，站長的回覆也已提供給消保官，長輩則是取回了合理金額，原PO也藉此事件提醒大家，加油一定要注意金額，現場也要確認發票數據，避免自己的權益受損。（編輯：賴禹妡）