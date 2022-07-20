叫外送丟「139個1元」在機車上！外送員全愣：我看了什麼
外送平台給予了不少人一個工作和賺外快的機會，而由於每天都要與許多人接觸，上班時間拉長也會出現許多意外插曲，一名外送員就分享，某顧客告知他將餐點費用放置機車上，怎料原PO一到場卻發現，對方給的全都是「1塊錢」，傳訊希望客人能出面確實清點金額，卻收到「我確診」的回覆，貼文引起討論。
原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，自己今天接到的第一筆早餐單中，客人事先發訊息告知「我把錢放在摩托車上，早餐也幫我放摩托車上，謝謝」，怎料抵達現場後才發現，機車上雖然用袋子放了139元，但裡頭卻全部都是「1塊錢」。
原PO當下馬上致電給對方，希望客人「出來清點金額一下」，對方也隨即答應，想不到過一陣子，對方又突然傳訊表明自己是「確診戶」，暫時不方便外出，百般無奈之下，原PO最後只能將這張訂單送回店家。
貼文掀起熱議，網友紛紛回應「只要自己不尷尬，尷尬的就是別人嗎？什麼臉怎麼能做出這樣的事情」、「我到底看了什麼，這客人也太整人了」、「不能出來還能把錢放外面...看到這一堆我也送回店家」、「還用袋子裝不錯了，我還遇過散一地的自己慢慢算」、「根本故意的，超缺德」、「只要跑外送，遇到這種最氣」。（編輯：張志浩）