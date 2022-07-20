雲豹天能居全台簽約售電之冠　還搶進漁電共生商機

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對地主來說，可以維持既有魚塭利用獲得租金，電業商還能順便土地管理服務。而對養殖戶來說，養殖物種不變，但可繳納較低廉之租金持續養殖活動，並從電業商端引進智慧養殖，讓養殖場域升級。至於對電業商來說，藉由提供資金整理魚塭周邊環境，來獲得可以用之太陽能場域。
今年2022年台灣太陽能光電裝置目標上看3.5GW，台灣雖具備關鍵太陽能技術，但大型地面電廠土地取得不易，因此漁電共生案成為廠商積極搶進的市場。而台17線以西的沿海地區，包含彰化、雲林、嘉義、台南、高雄及屏東等地，是台灣養殖漁業面積較大的幾個縣市，也是業者進駐的主要魚塭案場。
其中，台南市擁有全國最大的養殖用地面積，且日照強度高、時間長，發展太陽光電發電有絕佳的優勢。像是雲豹能源，日前旗下售電業子公司天能綠電宣布，與國際半導體大廠美光科技簽署為期7年、共5億度的綠電採購合約，協議中提到，美光將自雲豹能源的光電能源專案，購置超過50MW的裝置容量，而供電案場就位於台南市北門區，總裝置容量為123 MW，是目前台灣最大的漁電共生案。
雲豹能源一開始在雲林台西鄉耕耘綠能產業多年，初期投資建置地面型太陽能電廠，2018年開始布局漁電共生領域，台南市北門區漁電共生案場於2021年11月開始動工，預計今（2022）年底完工併網發電。
雲豹能源指出，公司擁有光電及風電，是旗下天能綠電的最大優勢，而天能綠電自2021年取得受電業執照後，已陸續與玉山金控、gogoro、美光等企業簽約售電，至今已累計簽約轉供超過8000萬度綠電，位居全台簽約售電之冠。
如今由政府帶頭，業者努力推動漁電共生計畫，希望綠能也能有附加價值，帶動地方繁榮，與地方共生共榮。