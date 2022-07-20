磷酸鹽吃多恐致心血管疾病！海鮮或肉品有「3狀況」別買
知名直播網紅所販售的海鮮遭質疑含有磷酸鹽，由於磷酸鹽不得添加在生鮮水產品，新北市政府衛生局已介入調查。林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海指出，磷酸鹽其實廣泛應用在加工食品類，例如重組肉、丸子、漢堡肉等，是合法添加物，但海鮮類產品是絕對不能添加的，因為攝取過量恐導致腎臟病患者或洗腎患者出現「高血磷症」，若無法排出長期可能有副甲狀腺機能亢進、腎衰竭、血管鈣化，也會增加心血管疾病的風險。
顏宗海說，磷酸鹽主要用加工肉品的黏著劑與保水，一般成人每日建議攝取量為800毫克，青少年為1000毫克，根據法規，每公斤加工肉品含磷量不得超過3公克，在正常攝取下，人體會透過腎臟代謝隨著尿液排出，但對於腎臟病患者及洗腎患者來說，如果無法順利排出就會造成危害。
有些不肖業者為了讓海鮮及新鮮肉品保持水分增加重量，會偷偷添加磷酸鹽。顏宗海提醒，如果肉品看起很鮮豔，或是水滴得比較快，甚至買回家下鍋料理後食材大幅縮水，那就要小心可能買到有磷酸鹽的食，千萬不可多吃以免傷身。另外腎臟病人也最好少吃加工食品或重組肉。
新北市衛生局表示，磷酸鹽為食品添加物，依規定不得添加於生鮮水產品。有關直播平台販售的蝦仁疑似添加磷酸鹽食品添加物一案，衛生局7月20日前往產品出貨地「竑崴有限公司」查核，經查該公司的冷凍草蝦仁產品係向高雄市前鎮區廠商購買，原進原出販售，現場亦抽驗案內完整包裝的產品送驗，本案後續將全案移請高雄市政府衛生局辦理。倘若違法使用食品添加物查證屬實，可依違反《食安法》處3萬以上300萬元以下罰鍰。