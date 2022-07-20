《柯南》這集神巧合「哥吉拉之亂」！網愣了：好貼近時事
日前一名人妻未經過允許，擅自將先生珍藏的哥吉拉公仔送給親戚小孩，先生得知後暴怒離家出走，引發婚姻危機，人妻在網路討拍不成反被公審，意外引起全台網友關注後續發展。而剛好有網友發現，這情節竟然與知名動漫《名偵探柯南》某一集劇情非常相似，網友紛紛笑說：「柯南是預言家」。
臉書粉專《Shæchiku しゃちく memes》在日前發文，表示2016年播出的《名偵探柯南》第879集「少年偵探團躲雨記」中，女屋主就因為不滿丈夫狂花錢收藏玩具，把原本該留給女兒的財產一點滴地花光，因此心生恨意，策畫行兇並嫁禍給搶匪，最後當女屋主準備滅了正好前來借廁所的柯南一行人時，被柯南抓起飛鏢將天花板上吊著巨型的「哥吉拉」繩子射斷，砸中女屋主才因此落幕。此巧合讓粉專作者忍不住驚呼，當初看動漫的時候覺得劇本很鬧，「但現在看起來蠻真實的。」
貼文曝光後，網友紛紛留言：「看來不能再說柯南劇本各種詭異了，說不定每一個事件都是在預言未來」、「等等，這麼貼近時事的柯南，要讓這集紅起來」、「柯南也要跟南方公園一樣，轉型成預言系動畫了嗎⋯⋯」、「柯南是預言家」、「柯南要向辛普森家庭看齊了？」、「太真實了」、「神預言欸」、「柯南走得很前面」。
另外也有網友笑說：「最近事件的女主角看到這動畫後，決定先把哥吉拉處理了」、「這篇應該要加到參考文獻內」、「不要得罪哥吉拉」、「傻傻的，丈夫過世後把增值的公仔拿去賣掉還不用繳遺產稅，這是丈夫最後的溫柔好嗎」、「哥吉拉顯靈了」、「難怪要先處理哥吉拉」，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）