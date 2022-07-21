Energy罕見「5人再合體」！全團年齡破40 炎亞綸也朝聖
台灣千禧年後的經典男團「Energy」出道20年，過去也唱紅不少名曲，其中一首《放手》到至今仍是朗朗上口的名曲，甚至在火紅的選秀節目《原子少年》中，導師坤達也與火星共同合作演出，當時掀起不少話題。20日晚間團員們紛紛曬出「五人合體照」，引起廣大討論。
坤達在臉書上貼出團員合照表示「20年很長，但也感覺很快，本來的確沒有想過會再有合體的聚會，但....會發生的事情就是會發生，謝謝奶哥的召集，讓5個都40多歲的人，在昨天晚上都回到了20年前，聊的是人生，在乎的是彼此的身體健康」。
而團員書偉也發出合照寫著「永遠的EG」，只見五位成員都已經從男孩變成熟男，但站在一起仍舊充滿男團氣勢，書偉也透露這場聚會是團長牛奶主揪，見面之後「有好多回憶聊不完」，約好了之後也要像這樣常常聚會。
貼文一出，不少網友紛紛回應「天啊....我的青春啊」、「男團魅力根本沒有減弱」、「真的是永遠不放手！好看！」、「能看到你們合體真的是非常開心啊」而同樣為男團出身的炎亞綸也現身朝聖「能湊齊真的很棒」；女團出身的黃小柔也寫下「天啊！回憶殺！我們的青春啊」，粉絲也敲碗炎亞綸跟飛輪海合體，結果炎亞綸則幽默回應「我是要跟ENERGY湊咖」，坤達也笑說「還是我們下次聚會約你」，場面十分搞笑。（編輯：張嘉哲）